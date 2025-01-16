Если депутатам удастся заблокировать достройку Хмельницкой АЭС, рост тарифов станет неизбежным, — эксперт

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Только атомная энергетика способна сдержать рост тарифов на электроэнергию в будущем. Если депутатам и лоббистам удастся заблокировать достройку Хмельницкой АЭС, государство вынуждено будет пойти на повышение тарифов, чтобы покрыть высокую себестоимость "зеленой" и газовой генерации. Об этом заявил журналист Сергей Лямец, передает ТСН.

"Скажу вам что произойдет, если они окончательно заблокируют достройку атомных блоков. И "зеленка", и "распределенка" хороши со всех сторон, однако имеют один большой недостаток. Они производят дорогую электроэнергию. У государства нет денег, чтобы покупать эту энергию. Чтобы не повторять судьбу "зеленых", рано или поздно они будут требовать у государства поднимать тарифы для населения, чтобы население гарантировало их доходы. Те же люди, которые сегодня лайкают сказки железняков о повышении тарифов, будут платить больше за свои дома. Но не из-за достройки АЭС, а именно из-за того, что два энергоблока не построили", — подчеркнул журналист.

Основными противниками строительства государственных АЭС являются владельцы электростанций, которые работают по дорогостоящему "зеленому" тарифу и те, кто планирует делать на так называемой распределенной генерации.

"Теперь о том, кто на самом деле "топит" достройку двух атомных энергоблоков. За рассказами о феерических партнерах стоят наши украинские бизнесмены. Именно они блокируют достройку двух атомных блоков. Их мотивация очень проста. Они воюют за свои деньги", — добавил журналист.

По его словам, этим предпринимателям откровенно безразлично, что проект ХАЭС-3 и ХАЭС-4 на самом деле очень нужен экономике Украины. Потому что он даст много дешевой энергии и быстро преодолеют проблему отключений. "Эти группы бизнесменов защищают свои будущие доходы, и все", — резюмировал Лямец.