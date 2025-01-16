ОТП БАНК лідер у номінаціях "Агрокредити" та "Кредити МСБ" — Financial Club Awards

АТ "ОТП БАНК" переміг у низці номінацій організованого "Фінансовим клубом" рейтингу "25 провідних банків України". Церемонія нагородження відбулася у Києві.

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Банк визнано лідером у номінаціях:

• "Агрокредити";

• "Кредити малому та середньому бізнесу, а також фізичним особам-підприємцям";

• "Лізинг" (компанія ТОВ "ОТП Лізинг");

• "Найкращим операційним директором" стала член Правління ОТП БАНК Лілія Лазепко.

FINANCIAL CLUB AWARDS - незалежне щорічне дослідження банківського сектору України, яке проводиться з метою виявлення найкращих банків у кожному із сегментів банківських послуг та напрямів. В якості параметрів для оцінювання використовуються фінансові показники, тарифи, спектр, умови та обсяги надання послуг, кількість банкоматів і відділень тощо.

Методологія дослідження передбачає оцінку в балах діяльності кожного з банків за багатьма сегментами банківських послуг. Зокрема, для визначення переможця у номінаціях "Агрокредити" та "Кредити МСБ" аналізувалися кредитні ліміти й можливість їх збільшення, доступність фінансування, тарифи та їхня мінливість. У номінації "Лізинг" лідера обирали, враховуючи обсяг лізингового портфеля, кількість укладених договорів, умови надання та строк фінансування. При визначенні "Найкращого операційного директора" ключову роль відігравала динаміка операційних показників банку. У персональній номінації важливою є оцінка самих гравців ринку банківських послуг.

Загалом "Фінансовий клуб" назвав 17 переможців у тематичних номінаціях та шість кращих топменеджерів.