Новые детали дела Порошенко: стало известно, почему "Севморзавод" в Крыму не был национализирован РФ, — СМИ

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В уголовных производствах в отношении лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко расследуется новый эпизод. Речь идет о бизнесе нардепа в РФ и на оккупированных территориях. Об этом сообщает"РБК-Украина" со ссылкой на"Закон и Бизнес".

В частности, речь идет об уплате значительного объема налогов в бюджет РФ, а также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен "Севморзавод", принадлежавший компании Порошенко.

"После аннексии Крыма РФ предприятие "Севастопольский морской завод", которое принадлежало П.Порошенко, вступило в переписку с российским Министерством промышленности и торговли. В этой переписке завод и его менеджер (бизнес-партнер Порошенко, — ред.) Константин Картошкин заявили, что Севастополь является российским городом федерального значения, а также предоставили соответствующую информацию о финансово-экономических показателях предприятия российскому органу. Кроме того, на "5 канале" Порошенко выступил его менеджер, где заявил, что Севастополь имеет неопределенный, точнее непонятный статус, периодически используя словосочетание "на Украине", — отмечает издание.

Этот завод российские власти долго не национализировали, в отличие от многих других украинских компаний, которые были национализированы сразу.

Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму, Порошенко назначил Картошкина управлять государственным имуществом.

"Порошенко имеет общий бизнес с Картошкиным. Несмотря на то, что тот от имени компании Порошенко вступил в коллаборацию с российскими властями, Порошенко назначил его руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов — "Зоря-Машпроект", — добавляют журналисты.

В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении Картошкина. По данным следствия, Картошкин вместе с Порошенко завладели средствами николаевского государственного предприятия "Зоря-Машпроект" на сумму 71,6 млн долларов, что составляло 1,4 млрд грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления.

Дело Порошенко в НАБУ было выделено в отдельное производство, а материалы по его менеджеру Картошкину переданы в Высший антикоррупционный суд.