От ультразвука до ИВЛ: Азов получил технику от Стального фронта Ахметова

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Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова предоставила 12 бригаде специального назначения "Азов" комплект медицинского оборудования, который позволит оборудовать полноценный полевой госпиталь в зоне боевых действий.

Переданное оборудование включает аппараты искусственной вентиляции легких HAMILTON-T1, портативный ультразвуковой аппарат Venue Go, мобильный операционный стол, инфузионные насосы, наборы для переливания крови и тому подобное.

Этот список можно назвать "золотым стандартом" для военной операционной, которая покрывает широкий спектр экстренных потребностей и обеспечивает автономную работу без значительной поддержки со стороны тыла.

Кроме того, переданная техника включает оснащение реанимобиля: аппараты ИВЛ и УЗИ, аспираторы, мониторы жизненно важных показателей.

"Здесь оборудование операционной и реанимобиля — все необходимое, чтобы качественно и быстро проводить операции в любых условиях и спасать жизни наших защитников. Мы передаем это с большой благодарностью бойцам, которые защищают страну", — прокомментировала Ксения Сухова, представитель "Стального фронта".

Техника покрывает потребности для оказания экстренной помощи при угрожающих жизни травмах, характерных для боевых условий: ранения, кровотечения, взрывные травмы, ожоги, переломы, травмы грудной клетки. Это набор "быстрого реагирования", который позволяет стабилизировать раненого, спасти жизнь и подготовить к дальнейшей эвакуации в тыл.

"Полученное оборудование значительно повысит наши возможности по оказанию медицинской помощи в полевых условиях. Мы благодарны за поддержку, которая спасает жизни наших побратимов", — добавил Иван Игнатьев, начальник логистики 12 бригады специального назначения "Азов".

Как известно, весь 2024 год бойцы бригады выполняли задачи на самых сложных участках фронта, в частности на Лиманском и Торецком направлениях.