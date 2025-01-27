Як українці пристосовуються до воєнних ризиків через страхування

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Війна стала викликом, який змусив багатьох українців переглянути своє ставлення до фінансової безпеки. Страхування, що раніше сприймалося як необов’язкова послуга, дедалі частіше розглядається як спосіб захисту від непередбачуваних втрат.

Страхові компанії ж, зі свого боку, шукають нові шляхи розвитку, адаптуючись до нових умов та, завдяки надійності та інноваціям розширюючи свій вплив на ринку. Серед них — НАСК ОРАНТА, яка відома завдяки своїй величезній агентській мережі та лідерству в страхуванні Автоцивілки.

Компанія постійно збільшує перелік страхових продуктів, що покривають воєнні ризики. "КАСКО МІЛІТАРІ" дозволяє отримати страхову виплату у разі пошкодження авто через воєнні дії, такі як вибухи мін, ракет, бомб, наїзд воєнної техніки, падіння військових літаків та безпілотних апаратів, а також ДТП на блокпостах. Поліси "Рідна квартира" та "Рідна оселя" захищають житло від воєнних ризиків, включаючи стандартні ризики, такі як пожежі, стихійні явища, затоплення, крадіжки. "Особиста безпека" надає страховий захист від нещасних випадків та медичне страхування, включаючи травми та розлади здоров’я внаслідок військових дій.

"Розвиток цього напрямку став реальною необхідністю сьогодення. Страхування під час війни забезпечує додатковий фінансовий захист для українців. Воно допомагає мінімізувати фінансові ризики та відшкодувати збитки, що можуть виникнути внаслідок бойових дій. Завдяки цьому люди можуть почуватися більш захищеними і впевненими у своїй фінансовій стабільності, що особливо важливо в умовах війни", — розповів Фокусу голова правління ОРАНТИ Яцек Мейзнер.

Поліс "Надійне КАСКО" від ОРАНТИ включає воєнні ризики до стандартного покриття без здорожчання, але з лімітом саме по воєнним ризикам в обсязі 2 млн. грн. Тобто, якщо автомобіль буде пошкоджений через війну, автовласник може розраховувати на відшкодування збитку не на повну страхову суму, а лише в межах 2 млн. грн. Решта класичних ризиків покривається на всю страхову суму, передбачену договором страхування.

Разом з тим, зазначив він, ОРАНТА залишається одним з найбільших страховиків в сегменті ОСЦПВ. "Нам довіряють мільйони українських автовласників. Продовжують зростати премії в страхуванні відповідальності автовласників за системою Зелена картка. Адже кількість українців, виїжджаючих за кордон на власному авто, не зменшується", — розповів Мейзнер.

Згідно даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) протягом 2024 року страхова компанія ОРАНТА уклала понад 1 млн 368 тисяч договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), що є найвищим показником серед українських страхових компаній.

Загалом же, зазначив Мейзнер, на ринок впливають численні виклики, зокрема, економічна нестабільність, зниження доходів населення та ділової активності, відсутність ефективних механізмів перестрахування воєнних ризиків на міжнародному ринку, операційні проблеми із забезпеченням безпеки працівників і офісів, а також необхідність швидкого переходу до цифрових технологій.

Страхування в Україні ще не стало повсякденним інструментом фінансового планування, але воно поступово знаходить своє місце серед пріоритетів громадян. Компанії, які адаптуються до нових реалій і пропонують актуальні рішення, сприяють цьому процесу.

Ліцензія від 29.04.2024, видана НБУ на діяльність зі страхування