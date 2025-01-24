Украина нуждается в поддержке своих защитников, а не судилища над ними, — заявление "УДАРа"

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Задержание генералов и попытки переложить на них ответственность за просчеты в войне создает опасный прецедент, который угрожает боеспособности нашей армии. Власть должна поддерживать защитников, а не заниматься политически мотивированными преследованиями. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление политической партии "УДАР Виталия Кличко", которое размещено на сайте партии.

"В попытках переложить ответственность за просчеты в войне, власть не имеет права прибегать к худшим методам. Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу", — говорится в заявлении УДАРа.

Таким образом в УДАРе отреагировали на задержание генералов по обвинению в провале обороны Харьковщины.

В партии отмечают, что расследованием дел в отношении военных не должны заниматься гражданские суды. Это должны делать специализированные органы военной юстиции.

"Такие системы давно функционируют в странах НАТО. Но в Украине власть блокирует создание военной юстиции, несмотря на острую необходимость ее введения. Центральная власть должна наконец прекратить промедление с реформой военной юстиции и предоставить армии необходимые инструменты для защиты не только нашего государства, но и самих военных от политически мотивированных преследований", — отметили в УДАРе.

Сегодня Украина как никогда нуждается в единстве, доверии и поддержке своих защитников, подчеркнули в "УДАРе Виталия Кличко".

"Украина нуждается в поддержке своих защитников, а не в судилище над ними. Руководству государства следует, наконец, начать действовать ответственно и учитывать последствия своих решений для национальной безопасности. Украина победит, но только тогда, когда каждый воин будет знать, что его ценят, защищают и справедливо оценивают его действия. Когда будет чувствовать единство и видеть во власти не врага, а партнера", — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что СБУ и ГБР задержали трех генералов, которые отвечали за оборону Харьковщины во время наступления российских войск в 2024 году. Также стало известно о задержании экс-командира 155 бригады якобы за то, что он не реагировал на самовольное оставление воинской части бойцами.