Журналистка Николаенко: Государственный оператор тыла сделал много шагов вперед, но идея иметь одного руководителя на два агентства сомнительна

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Решение министра обороны Рустема Умерова объединить два агентства — Агентство оборонных закупок и Государственного оператора тыла — под руководством Арсена Жумадилова заставляет проанализировать работу агентства за этот год, пишет в своей колонке на сайте "Цензор.НЕТ" журналистка Татьяна Николаенко. В тексте под заголовком "Год Жумадилова: значительное движение вперед, но с контрактами под фирмы родственников депутатов" она размышляет, действительно ли работа была эффективной, пишет "Гордон"

"Как известно, еще в октябре Умеров хотел объединить два агентства под руководством Арсена Жумадилова. Тогда членам общественного антикоррупционного совета удалось получить слово министра, что он не будет делать такого объединения до конца военного положения. Представители ГАР МОУ объясняли это тем, что объединение агентств может привести к замедлению контрактирования", — отметила журналистка.

Она напомнила, что идея обоих агентств возникла еще при министре Алексее Резникова в результате коррупционных скандалов с закупками, и именно при Резникова Жумадилова отрекомендовали как будущего руководителя агентства по закупке нелетальных товаров.

"Но запущен Государственный оператор тыла был действительно уже при министре Умерове. Тогда как в АОЗ был уволен руководитель — Владимир Пикузо, не столько из-за неэффективности (хотя и об эффективности говорить тяжело), сколько из-за того, что принадлежал к предыдущей команде. Одной из первых инициатив команды Жумадилова была реформа питания. Но план молодой команды, которая в основном пришла с Арсеном из "Медицинских закупок", был забракован командованием Сил логистики и заместителем министра Виталием Половенко", — написала Николаенко.

После скандала с попыткой провести сначала тендеры через Prozorro, затем — через прямые контракты, был ряд срывов с поставками, добавила автор.

"Как говорят высокопоставленные источники издания, тогда Жумадилова от увольнения и публичного скандала со срывом поставок питания армии спас Умеров, не дав скандалу сильно разрастись. Следует признать, что после этого эпизода ДОТ стал менее резким в движениях и заявлениях. За прошлый год с Государственным оператором тыла произошло несколько скандалов — закупка фляг втридорога и поставка некачественного мяса и тушенки на фронт. В ситуации с флягами ДОТ не мог особо что-то сделать, потому что это была насущная необходимость от КСЛ. А в таком случае — только прямой договор", — отметила она.

По информации журналистки, еще одна история была связана с закупкой топлива по талонам, когда на торги вышел только один участник, а также описала "странный эпизод с маслами", когда ДОТ перепутал код закупки и в итоге на торги также пришла только одна компания "Ресурс-ойл-А".

"Конечно, в документах бывают разные технические ошибки. Но в контексте того, что из-за "человеческой" ошибки на торги подалась только одна компания, а цена сохранилась предыдущая, наличие документа с датой, более ранней, чем время торгов, может быть свидетельством того, что в компании знали об их проведении заблаговременно. Как говорится в ответе ДОТ на запрос НАКО (Независимой антикоррупционной комиссии), ООО "Ресурс-ойл-А" возглавляет список поставщиков масел для Минобороны, с ней заключено девять государственных контрактов, из них восемь — по результатам проведения упрощенных закупок, а также один — государственный контракт, заключенный без применения открытых торгов и/или электронного каталога", — написала Николаенко.

Она отметила, что в целом ДОТ имеет хороший показатель открытых закупок — примерно 90%, но на этом фоне максимально странно, что одним из крупнейших поставщиков масел является компания "КСМ Протек".

"Почему странно? Потому что вы не найдете ни одного тендера с ней. Как свидетельствуют данные Prozorro и YouСontrol, эта компания не контрактировалась через систему открытых торгов. И, очевидно, имела только прямые контракты. Следует заметить, что основателем "КСМ Протек" является "КСМ-Трейд", которая принадлежит жене нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского Татьяне Бушай, а также Виталию Сухану, Игорю Атрощенко, Игорю Гуцану и Владимиру Атрощенко", — отметила автор.

Николаенко привела примеры с проблемными закупками зимних курток, пончо и маскировочных костюмов, поставки по которым сорвала компания "Укрспецтекстиль".

"В результате Государственный оператор тыла разорвал договор и наложил на компанию штрафные санкции. Единственная положительная часть этой истории — ДОТ предварительную плату компании не платил. Но, к сожалению, сохраненные деньги не решают всех проблем. Ведь пончо должны были поставить в мае, а в середине ноября большая часть из них не была отшита. 14 ноября ДОТ объявил новые торги по 13 лотам. По шести из них торги не состоялись из-за отсутствия предложений. Удалось законтрактовать с датой поставки до 13 декабря лишь 75 тыс. пончо. При этом в большинстве лотов был только один участник", — подчеркнула она.

После нескольких месяцев безуспешного ожидания ДОТ провел новые торги, но до конца декабря снова имел непоставки от других компаний по тем же пончо, сообщила Николаенко и добавила, что также нет своевременных поставок чехлов для бронежилетов, средств индивидуального обогрева, утепленных курток и нательного белья.

"ДОТ сделал много шагов вперед по сравнению с предыдущими закупщиками МО, но все-таки там есть куда расти и как преодолевать риски. И также сомнительна идея иметь одного руководителя на два агентства", — резюмировала Николаенко.