Европейское финансирование не зависит от персоны директора АОЗ, — Кулик

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Вокруг скандала с заменой Марины Безруковой на Арсена Жумадилова уже сформировалось много мифов... один из них: увольнение Безруковой ставит под угрозу "датскую" модель финансирования". "Это утверждение выглядит как банальный шантаж и попытка привязать определенные личности к успехам европейской и украинской дипломатии. Тем более, что большую часть средств Дания сейчас направляет... Департаменту военно-технической политики Минобороны, а не Агентству оборонных закупок."

Об этом сообщает политический эксперт Виталий Кулик в статье для издания "Главком" — "Борьба за АОЗ и бюджет в 300 миллиардов: мифы и "опровержения", пишут "Украинские новости".

Еще один миф: АОЗ является последним бастионом мотивированности и высокой компетенции. "Всего за несколько недель Агентство попало в два скандала на почти 400 миллионов евро — закупка устаревших противотанковых мин по цене новых и контракт на турецкие приборы ночного видения "охотничьего" качества по более высокой, чем в военных магазинах, цене. Как обнаружили журналисты, оба контракта заключены 31 декабря, что точно не является совпадением. Есть ли смысл еще что-то объяснять?" — спрашивает эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщали о контракте на приборы ночного видения, которые не соответствуют военным стандартам и стоят значительно дороже рыночной цены.