Лоббисты, которым не выгодна дешевая атомная энергия, блокируют достройку ХАЭС, — эксперт

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В Украине набирает обороты дискуссия о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые могли бы существенно усилить энергетическую независимость страны. Политолог Юрий Гаврилечко указывает, что торможение этого проекта выгодно группам, которые заинтересованы в дорогой электроэнергии с маневровой генерации и импорте, поскольку атомная энергетика является самой дешевой на рынке, передает УНИАН.

"Атомная энергетика — это самая дешевая электроэнергия в Украине, которая позволяет сдерживать рост тарифов. Но сегодня мы видим целую информационную кампанию против достройки двух энергоблоков ХАЭС, сопровождающуюся тезисами об их "губительности" и "технической неопределенности"", — отметил эксперт.

После захвата Запорожской АЭС Украина потеряла около 20% общего производства электроэнергии. Это привело к дефициту базовой генерации, который до сих пор не удалось компенсировать. В то же время в публичном пространстве активно продвигается тезис о необходимости импорта электроэнергии и развития маневровых мощностей, значительная часть которых находится в частной собственности.

"Логика очевидна: чем меньше дешевой атомной генерации, тем больше возможностей для роста тарифов, что выгодно владельцам маневровых станций и импортерам электроэнергии. Это вопрос рынка, а не технологий. Если посмотреть на медиа за последние два года, можно увидеть активную кампанию в пользу импорта электроэнергии и расширения малой маневровой генерации, зато о достройке ХАЭС говорят в негативном контексте", — объясняет Гаврилечко.

Парламентская ВСК недавно подтвердила, что себестоимость электроэнергии с АЭС составляет 1-1,5 грн/кВт*ч, что значительно дешевле других источников.

"Выгода очевидна: если государство не достроит эти блоки, энергетический рынок еще больше будет зависеть от частных генераторов и импорта. Это даст возможность поднимать тарифы, а олигархи получат еще больше влияния на правительственные решения", — отмечает эксперт.

Сейчас дискуссия вокруг ХАЭС продолжается, и вопрос энергетической безопасности Украины остается открытым.