Безрукова обратилась к Зеленскому из-за конфликта вокруг АОЗ

Директор ГП "Агентство оборонных закупок" Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ. \На своей странице в Facebook она опубликовала открытое письмо к Зеленскому, пишет OBOZ.

Публикуем полную версию письма.

Открытое письмо к Президенту Украины относительно ситуации в Агентстве оборонных закупок

Уважаемый господин Президент!

Обращаюсь к Вам с призывом вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ), и способствовать ее урегулированию исключительно правовым способом.

Работа АОЗ должна быть восстановлена в ближайшее время, ведь дальнейшее промедление ставит под угрозу критически важные поставки для Вооруженных Сил Украины, разрушает доверие доноров и партнеров.

Конфликт, разгоревшийся вокруг Агентства, не приносит Украине никакой пользы. Я не была его инициатором, и он не делает чести ни одной из сторон, ведь в результате страдает обеспечение армии, безопасность страны и жизни тысяч украинцев. Именно поэтому я последовательно выступала за деэскалацию и возвращение ситуации в правовое поле, снижала "градус" публичного пренебрежения со стороны некоторых должностных лиц Министерства обороны, чтобы спасти доверие к нашей стране на международном уровне.

Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины.

Единственный правильный путь выхода из этого кризиса — защитить Агентство оборонных закупок исключительно правовым способом.

Почему это важно?

Кто-то может спросить: почему вообще речь идет о процедурах и институтах, если на кону — поставки боеприпасов, дронов и техники, в которых так нуждаются Вооруженные Силы Украины?

На самом деле эти вещи напрямую связаны.

После назначения временно исполняющего обязанности руководителя сомнительным юридическим способом, который к тому же совмещает эту должность с другой работой, фактически была заблокирована работа Агентства:

- Целую неделю не подписывались платежные документы согласно контрактам, заключенным Агентством на внешнем и внутреннем рынке;

- Не заключались готовые и согласованные всеми участниками рынка контракты, расторгнут ряд важных действующих сделок;

- Сотни важных документов просто умышленно поставили в режим "stand-by": в частности регулярная отчетность, которую Агентство направляет Минобороны, Генеральному штабу и другим органам для оперативного информирования и планирования.

Обеспечение потребностей ВСУ требует другого темпа работы. Невозможно эффективно управлять Агентством, работая несколько часов в день по совместительству.

Я не держусь за должность, но попытки уволить меня из-за нарушения процедур закона и вопреки международным обязательствам, разрушают институт и его способность работать быстро и эффективно для обеспечения ВСУ.

Что важно сделать немедленно?

Я призываю Президента Украины вмешаться в ситуацию и:

1. Остановить разрушение Агентства оборонных закупок.

2. Гарантировать разрешение конфликта исключительно правовым способом.

3. Обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, без давления, блокировок и атак.

Я искренне благодарна за поддержку, которую в эти дни получила команда Агентства оборонных закупок.

Отдельно, низкий поклон международным партнерам, которые верят в Украину и украинцев, и настроены устойчиво поддерживать в противодействии российской агрессии.

В течение 2024 года команды Министерства обороны Украины, Минстратегпрома и Агентства оборонных закупок проделали колоссальную работу над построением "датской модели". И развитие АОЗ в соответствии со стандартами закупочных агентств НАТО позволило сформировать доверие международных партнеров, финансирующих производство украинского оружия.

И развитие АОЗ в течение последнего года в соответствии со стандартами закупочных агентств НАТО позволило сформировать доверие международных партнеров, финансирующих производство украинского оружия. Такое доверие мы выстраивали и с нашими шведскими партнерами, которые вчера объявили о выделении $178 млн долларов на закупки украинского вооружения через АОЗ.

Очень важно это доверие сохранить. У нас не должно быть никаких врагов, кроме России.

С уважением,

Марина Безрукова, руководитель Агентства Оборонных Закупок.