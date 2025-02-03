Сессия Ирпенского горсовета не состоялась — депутаты проигнорировали мероприятие после отстранения мэра Маркушина, — СМИ

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Третьего февраля в Ирпене не состоялась сессия городского совета, которую созвала секретарь совета Анжела Макеева, отстраненная от исполнения обязанностей мэром города Александром Маркушиным. Не собрался кворум (большинство). Об этом пишет ТСН.

Как пишут журналисты, депутаты городского совета проигнорировали это мероприятие, чем, по мнению Маркушина, сигнализируют, что они "не готовы играть по уголовному сценарию" его политического оппонента Владимира Карплюка — бизнесмена-застройщика и бывшего городского головы Ирпеня. Именно Карплюка Маркушин обвиняет в "заказе" уголовного дела, в рамках которого судья отстранила его от исполнения обязанностей городского головы.

"Это четкий сигнал: большинство депутатов не готовы играть по криминальному сценарию Карплюка. И жители громады этого не позволят. Факт остается фактом: рейдеры могут сколько угодно рисовать себе должности и рассказывать о собственной "легитимности", но вам уже нет доверия, вы просто обычные преступники. Спасибо каждому депутату ИМР, который остался в правовом поле и не согласился участвовать в фейковой сессии и легитимизировать эти преступления", — отметил Маркушин.

По словам председателя общественной инициативы "Игла" Ирины Федорив, Карплюк из-за противостояния с Маркушиным "умножил на ноль" рейтинг своей политической силы "Новые лица" и голосов тех, кто желает продолжать сотрудничать с бывшим мэром, не хватило для проведения сессии, пишет СМИ.

"После того, что ты сейчас делаешь в Ирпене (продолжай, продолжай) ты рейтинг своих "Новых лиц" умножил на ноль. Здесь молодец. Люди дважды выходили на акцию. У тебя в голове одни застройки, потому что весь в долгах", — отметила Федорив, обращаясь к Карплюку.

Журналисты отмечают, что ситуация в Ирпене приобрела резонанс во всей Украине. "Украинская правда", например, отмечает, что уголовное преследование мэра Ирпеня вызывает общественный интерес из-за "использования правоохранительной и судебной систем для борьбы с политическими и бизнес-оппонентами", проблемы "чрезмерной многоэтажной застройки" (Маркушин выступал против ряда строительных проектов Карплюка из-за фактов выявления незаконных действий с землей), а также из-за того, что является "ярким примером давления на местное самоуправление и ослабления роли местных общин".

СМИ напомнило, что Печерский райсуд Киева постановил арестовать мэра Ирпеня Маркушина под стражу до 22 марта, назначив залог в сумме 30,2 млн грн, а позже отстранил его от должности до той же даты. Дело против Маркушина построено на показаниях его политического оппонента Карплюка, который заявил в ГБР, что Маркушин якобы незаконно ездил за границу в августе 2022 года (притом что мэр Ирпеня является отцом-одиночкой и имеет право на выезд, добавляет ТСН).