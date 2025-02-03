Достройка ХАЭС усилит энергосистему и позволит компенсировать дефицит мощности, — эксперт

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Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые по заявлению компании АО "Энергоатом", уже готовы на 80% и 25% соответственно, является критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-президент Energy Club Иван Григорук.

"Атомная энергетика — это основа энергетической стабильности. Достройка ХАЭС не только поможет компенсировать потери мощностей из-за войны, но и будет способствовать экономическому развитию страны в долгосрочной перспективе, одновременно давая толчок для развития новой маневровой генерации и электрических сетей в нашем государстве", — отметил Иван Григорук.

Новые энергоблоки обеспечат дополнительные мощности для покрытия дефицита электроэнергии, возникшего после повреждения объектов генерации.

Строительство также будет способствовать развитию отечественной промышленности, созданию рабочих мест и привлечению иностранных инвестиций.

По словам эксперта, Украина сейчас имеет уникальный шанс в сжатые сроки и за относительно небольшие средства ввести в эксплуатацию два атомных блока общей мощностью 2,2 ГВт.