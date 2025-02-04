Новий стандарт та інновації: ASUS пропонує новітнє рішення для корпусу ноутбука

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Чи знали ви, що до 40% покупців при виборі ноутбука віддають перевагу дизайну та формфактору? Згідно з дослідженням GfK Consumer Life, багатьом із нас надзвичайно важлива не лише продуктивність нової техніки, а й якість матеріалів, з яких вона зроблена, загальна привабливість, товщина (читай – зручність) корпусу і відчуття "в руках".

Ми, люди, — особини тактильні. І чудово, що все більше виробників розуміють це й реалізовують у найкращих зразках техніки, якій судилося стати улюбленою.

Обираючи ноутбуки на платформі Qualcomm Snapdragon X Elite – пристрої з найвищим рівнем функціональності, — нам важливо також, із якого матеріалу виготовлений корпус і чи справді він так само якісний, як і привабливий.

Метал & кераміка

Беручи це до уваги, ASUS пропонує Zenbook A14 — приклад інновацій у дизайні корпусів ноутбуків. Його корпус зроблено з матеріалу з назвою Ceraluminum. Це унікальне поєднання алюмінію з керамікою у результаті новітнього виробничого процесу.

У результаті постає ноутбук у преміальному металевому корпусі. На відміну від рідкісних і часто переоцінених карбонових корпусів, Ceraluminum є економічно вигідною альтернативою без компромісів щодо якості. І певна річ, залишає далеко позаду корпуси пластикові. Це легке, але міцне рішення, елегантне і новітнє.

До всього, керамічне покриття забезпечує покращене розсіювання тепла, що надзвичайно важливо для збереження продуктивності ультратонких ноутбуків. Ця технологія гарантує, що ноутбуки ASUS, зокрема, Zenbook A14, залишатимуться прохолодними та тихими навіть за високих навантажень.

Стійкість до бруду

А як же із прикладного боку? Поєднання алюмінію та кераміки у продуктах ASUS забезпечує довговічність, елегантність і практичність ноутбуків.

Відомо, що ноутбуки класу преміум часто мають поліровану, блискучу металеву поверхню. Вишукано, так. Але на ній залишаються відбитки пальців, що псує витончений вигляд.

ASUS вирішив проблему за допомогою Ceraluminum. Цей матеріал природним чином протистоїть забрудненням, зберігає свою первинну чистоту навіть після тривалого користування.

У компанії підкреслюють, що вперше цей матеріал було використано у моделях Zenbook S 14 і 16 2024 року, де його було застосовано для виготовлення кришки ноутбука.

У 2025 році в моделі Zenbook A14 матеріал застосовується для всього корпусу, включно з основою та робочою панеллю.

А як на дотик?

Це більше, аніж просто матеріал – поверхня Ceraluminum змінює відчуття від взаємодії з ноутбуком, й розпочинає нову сторінку в преміум-якості.

Вона нагадує шліфований камінь, а не звичний нам метал. На відміну від покриттів, які з часом стираються, Ceraluminum зберігає свої тактильні та візуальні якості, закладені у процесі виробництва.

Користувачі уже встигли поділитися своїми враженнями і відгукуються про новий матеріал як про такий, що має теплу й природну текстуру, дає відчуття якості класу преміум без холодної, металевої різкості алюмінію. Погодьтеся, це справді варте уваги найбільш вимогливих покупців.

Інновації майбутнього

Розширення асортименту ноутбуків з Ceraluminum віддзеркалює впровадження OLED-дисплеїв: спочатку це будуть флагманські моделі, а згодом і ширша лінійка ноутбуків. Очікується, що технологія дасть змогу зробити більш доступними ноутбуки преміумкласу. Натомість це має спричинити справжню революцію в сегментах ноутбуків середнього та високого класу.

ASUS позиціонує Ceraluminum як матеріал майбутнього, що поєднує в собі екологічність і дизайнерські інновації. Придатність матеріалу до вторинної переробки відповідає попиту споживачів на екологічно чисті продукти, що постійно зростає. По мірі того, як ASUS розвиватиме Ceraluminum, він отримає поширення не лише у виробництві ноутбуків, а й в інших галузях: від футуристичних ШІ-пристроїв — до меблів.

Хочу собі!

Zenbook A14 представлений у різних магазинах по всій країні й доступний у продажу. Відвідайте один із них, щоб побачити новинку та відчути особливості матеріалу на дотик. З детальними технічними характеристиками та параметрами конфігурацій можна ознайомитися на офіційному вебсайті.

Побутує думка, що той, хто вперше бере до рук цей ноутбук, уже більше не захоче купувати жоден інший.