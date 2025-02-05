Временная следственная комиссия парламента установила многомиллиардные злоупотребления в Операторе ГТС при руководстве Макогона

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Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила серьезные нарушения в деятельности Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) во время руководства Сергея Макогона. По выводам депутатов, почти 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов ОГТСУ в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что привело к значительным потерям государственного бюджета. Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает УНИАН.

"Около 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов Оператора ГТС на Нафтогаз, где они по сути просто растворились", — заявил Кучеренко, обнародуя предварительные выводы ВСК.

Согласно материалам расследования, нарушения произошли при установлении тарифов на транспортировку газа на период 2020-2024 годов. Регулятор (в то время возглавляемый Валерием Тарасюком) и руководство ОГТСУ (Сергей Макогон) в декабре 2019 года занизили стоимость государственного имущества ГТС, что непосредственно повлияло на прогнозируемый уровень прибыли. В то же время в тариф была включена необоснованная сумма в 48 млрд грн, которая якобы компенсировала недополученный доход предыдущего лицензиата.

"Эти действия прямо нарушают методику определения тарифов и законы Украины о рынке природного газа, НКРЭКУ и естественных монополиях", — отметил Кучеренко.

По оценке комиссии, такие действия привели к повышению тарифов для украинских потребителей в будущем регуляторном периоде 2025-2029 годов. Также депутаты отмечают возможные коррупционные риски при распределении средств между ОГТСУ и Нафтогазом, что может нарушать нормы Налогового кодекса и лицензионные условия транспортировки газа.

ВСК приняла решение обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Секретариату Энергетического Сообщества для обеспечения прозрачности тарифообразования. Комиссия также рекомендует передать материалы в правоохранительные органы.

"Мы передали все материалы в Кабинет Министров Украины, НКРЭКУ и Секретариат Энергетического Сообщества, чтобы эти вопросы были учтены в дальнейшей работе", — подытожил Кучеренко.

Напомним, бывший директор ОГТСУ Сергей Макогон, который после увольнения в 2022 году оформил фиктивную командировку и уехал в Канаду, подал иск в Верховный суд с требованием выплатить ему 10 млн грн. Эти средства он хочет получить как премию за 2021 год. Макогона уволили с должности именно на основании выводов ВСК по многомиллиардным злоупотреблениям в госкомпании.