Чому карʼєрний успіх неможливий без шкільної освіти та яким школам надають перевагу українці?

Ходити в школу, робити уроки та вивчати купу предметів для більшості сучасних дітей здається менш важливим заняттям у порівнянні з дослідженням гаджетів і серфінгу в інтернеті. Однак, шкільна освіта є невідʼємною частиною формування особистості та здобуття життєво необхідних навичок, здатних забезпечити професійний успіх у майбутньому.

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Знання, здобуті в школі будують міцний фундамент для розуміння навколишнього світу та свого місця в ньому. Майбутнє може скластися у кожної дитини по-різному, але саме школа виступає своєрідною платформою, де всі учні отримують однакові можливості.

Тож вибір школи, освітніх підходів і методів навчання є пріоритетними критеріями, здатними забезпечити відповідність програми потребам учнів і високу залученість у навчальний процес.

Підготовка до університету починається із середніх класів

Як би це дивно не звучало, але концепція шкільного навчання створена для того, щоб підготувати учнів до здобуття вищої освіти та забезпечити плавний перехід до дорослого життя завдяки наступному спектру інструментів:

Різноманітність предметів. Широкий вибір навчальних дисциплін дозволяє розкрити потенціал дитини та розширює уявлення про існуючі можливості. Школярі дізнаються про особливості різних культур, відкривають для себе цікаві історичні факти та перспективи для реалізації талантів. Взаємодія з однолітками. Школа стає місцем для щоденних зустрічей з друзями, нових знайомств та комунікації. Це розвиває вміння знаходити підхід до різних людей, розуміти їх поведінку та вирішувати конфлікти, що стає фундаментом для встановлення успішних взаємозв’язків в процесі навчання в університеті, на роботі або в бізнесі. Дотримання розкладу. Необхідність вчасно виконувати домашні завдання, складати модульні тести, іспити розвиває почуття відповідальності та покращує здатність керувати своїм часом для досягнення цілей. Нові знання. Завдяки тому, що діти щоденно вивчають масу нової інформації, тестують гіпотези, беруть участь у лабораторних роботах та здобувають практичний досвід, вони дізнаються більше про свої сильні та слабкі сторони. Це створює передумови для вибору майбутньої професії.

Школа не тільки дозволяє отримати академічні знання, а й сприяє особистісному розвитку. Досліджуючи нові факти, діти вчаться критично мислити, приймати самостійні рішення та нести відповідальність за результати, ефективність яких формує рівень успішності. Завдяки такому старту, учень здатний швидше адаптуватися до подальшого навчання в університеті та здобути бажану кваліфікацію.

Одним із яскравих прикладів, що підтверджує необхідність шкільної освіти, є історія про видатного Альберта Ейнштейна. Геній фізики та Нобелівський лауреат складно знаходив спільну мову з вчителями гімназії, в якій навчався. Через необхідність заучувати матеріал і авторитарний спосіб викладання, він покинув школу у віці 15 років, не отримавши атестату. Але вже в новому навчальному році, коли вирішив вступити до Цюріхського політехнікуму, не зміг скласти всі вступні іспити, за виключенням математики. Тож він повернувся до школи, здобув атестат про середню освіту і вже з другої спроби став студентом навчального закладу, в якому почалася його викладацька карʼєра.

Які освітні підходи є найбільш релевантними в сучасному світі?

Традиційні освітні підходи шкільної освіти здебільшого спрямовані на розвиток конвергентного мислення, за яким учні мають знайти єдино правильне і логічно обґрунтоване рішення. З одного боку, це сприяє отриманню базових знань зі шкільних дисциплін і допомагає надати чітку відповідь у шкільних тестах, а також стимулює розвиток аналітичних навичок, раціонального мислення. З іншого — навчання обмежується виключно фактами, чітко визначеною структурою та вимагає концентрації уваги на деталях, що зменшує зацікавленість учнів.

Більш цікавим підходом є розвиток дивергентного мислення. Цей стиль навчання розвиває здатність до пошуку варіативності відповідей, аналізу ситуації з різних точок зору, креативність у пропозиціях нових ідей. Він дозволяє учням виходити за межі стереотипів, краще проявляти свої здібності та реалізовувати свій потенціал у творчому вирішенні поставлених задач. Дивергентний підхід у навчанні надає свободу вибору, де помилки сприймаються як невідʼємна частина процесу. Це покращує залученість учнів у навчальний процес, дозволяє проявляти свою індивідуальність, підвищує мотивацію, а також сприяє розвитку мʼяких навичок (soft skills), таких як:

гнучкість;

креативність;

критичне мислення;

емоційний інтелект;

командна робота;

лідерство.

В сучасному світі Soft Skills є ефективним інструментом для подолання актуальних викликів та пристосування до динамічних змін.

Тож для підвищення успішності учнів, отримання глибоких знань дисциплін, ефективним методом є поєднання дивергентного та конвергентного підходів у навчанні. Комплексний підхід підвищує шанси на успішний вступ до університету в майбутньому.

Школа нового покоління на українському ринку освіти

Єдиний в Україні ліцей, що гарантує вступ до 330 університетів-партнерів у Великій Британії, США, Канаді та Європі — це Міжнародний ліцей від Study.ua.

Саме так позиціонує себе навчальний заклад на ринку освітніх послуг. Тож ми вирішили зʼясувати подробиці, отримавши інформацію безпосередньо від директорки Lyceum Лариси Музичук.

Міжнародний ліцей успішно функціонує на ринку української освіти впродовж 25 років. За цей час було розроблено чисельну кількість програм, які спрямовані на підготовку учнів до зарахування та навчання у найрейтинговіших вищих навчальних закладах-партнерах компанії Study.ua. Випускники отримують відразу 2 атестати: український та канадський.

Ліцей зовсім не схожий на традиційну школу. Навчання тут проходить за стандартами Університету Кембриджа, в якому, крім високих академічних результатів, пріоритетне значення має особистісний розвиток дитини. Для цього в Lyceum створена сильна команда досвідчених менторів, завдяки яким діти можуть усвідомити свої справжні інтереси, бажання, зрозуміти сильні сторони та реалізувати найкращим чином потенціал. Невеликі класи з 8-16 учнів дозволяють кожному школяру отримати максимум уваги від досвідчених викладачів та носіїв мови з Канади, Великої Британії та США.

Серед головних переваг варто зазначити наступні:

Білінгвальна шкільна програма. Школярі вивчають предмети українською та англійською мовою, що сприяє розвитку міжкультурних навичок та значно підвищує інтерес до навчання.

Інтеграція інноваційних технологій. Учні мають доступ до найсучаснішого обладнання для здобуття IT-навичок (3D-принтери, VR-окуляри).

Study HUB. Вже з 5 класу діти можуть обрати профорієнтаційну програму для навчання за одним із напрямків: Drama, Art, IT, Business Incubator, Sport. Ця можливість дозволяє школярам розкрити свої таланти та спрямувати зусилля на вдосконалення сильних сторін.

Якщо традиційні освітні підходи спрямовані на отримання учнем базових знань предметів, то в Ліцеї значна увага приділяється розвитку Soft Skills.

Крім того, навчання включає насичену програму позакласних активностей, екскурсій та розваг, що урізноманітнює шкільне життя та перетворює навчальний процес у захоплюючу пригоду, яка розширює горизонти та залишає незабутні враження.

Досягнення Міжнародного ліцей Study.ua за перше півріччя

Стимулююча, безпечна та дружня атмосфера мотивує школярів досягати блискучих результатів, завдяки чому Ліцей має високі показники успішності серед учнів і вже за першу половину навчального року вражає досягненнями:

учні взяли участь у 15 олімпіадах — 12 переможців другого (міського) етапу всеукраїнських олімпіад та 2 переможці Всеукраїнського біологічного форуму.

проведено більше 20 майстер-класів

турніри з шахів та футболу

поїздки на екскурсії до Львова, Чернівців, Луцька, Умані, Кракова

відвідано понад 20 музеїв, кіно та театрів

проведено більше 30 тематичних днів (день миру, толерантності, тварин, день навпаки та ін.) та 7 тематичних тижнів (психології, історії, родинні та ін.)

школярі долучилися до 10 волонтерських проектів, а також відвідали цінні уроки від Української Волонтерської служби

проведено більше 15 квізів, конкурсів та квестів

В програму ліцею також інтегрована підготовка до ЗНО, складання НМТ та міжнародних іспитів, на яких учні навіть не акцентують увагу через ідеальну збалансованість навчання та відпочинку.

Підсумовуючи вищесказане, можна впевнено сказати, що шкільна освіта є фундаментом для майбутнього успіху в житті та зростання впевненої у власних силах особистості. Структурований підхід, доступ до кращих освітніх ресурсів і підтримку досвідчених міжнародних фахівців не здатні замінити жодні альтернативи: гуртки чи самостійне вивчення предметів.

Тож якщо для вас важливо знайти школу, де дитина зможе знайти своє покликання, розвинути потенціал, стати самостійно мислячим, креативним та освіченим дорослим, ласкаво просимо до Lyceum від Study.ua.

Набір учнів 5-11 класів на новий 2025-2026 рік оголошено відкритим!

Консультації — безкоштовні.