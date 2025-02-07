Лидер украинских Instagram-блогеров: Поплавский в рейтинге Forbes

В свежем журнале Forbes опубликован Топ 20 инфлюенсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блогеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТікТок, Instagram и YouTube — 10 млн. подписчиков.

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У него 8,2 миллиона подписчиков Instagram, ТикТок — 1 454 768 млн и YouTube — 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, которые постоянно взаимодействуют с его аккаунтом.

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".

"Социальные сети — основа коммуникации с миром

В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций.

Моя миссия, как украинского блогера, украинизировать социальные сети и популяризировать все украинское. Потому что мы есть сила, мы есть нация и мы есть народ!

Рад, что миллионам откликается мое видение!

Украинцы — мировой бренд!

Дальше — больше! Держим вместе украинскую волну!"

В видео Михаил Поплавский отметил: "Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва мозгов, идет информационно — интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы есть украинцы, мы есть нация, мы есть народ!

Социальные сети — это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. Ищите себя в социальных сетях. Ищите что-то уникальное. Каждый из вас уникальный человек, но эту уникальность нужно реализовать!"

Фото: Михаил Поплавский / Facebook

Фолловеры поздравлениями и лестными отзывами отреагировали на пост лидера украинских Insta-блогеров.