У 2024 році Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн податків

За результатами 2024 року Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За сумою сплачених податків компанія є одним із найбільших платників в агросекторі України.

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До загальної суми увійшли податки до місцевих бюджетів, податки на прибуток, доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок, а також інші види зборів.

Загалом, за три роки повномасштабної війни, компанія перерахувала до державного бюджету понад 12,6 млрд грн податків та зборів. Незважаючи на постійні воєнні загрози для агроінфраструктури, обстріли портових активів, загальну складну економічну та політичну ситуацію в країни, Kernel продовжує виконувати свої податкові зобов'язання, стабільно забезпечуючи надходження до бюджетів всіх рівнів навіть у найскладніші часи.

Окрім сплати податків, Kernel реалізовує соціальні проєкти у громадах своєї присутності та системно підтримує бригади Сил оборони України. Від 24 лютого 2022 року допомога військовим від компанії складає близько 3,5 млрд грн.