Від потреб для фронту до відвідування шпиталів: як Kernel підтримує українських військових

Соціально відповідальний бізнес – надійний партнер ЗСУ. Kernel від початку повномасштабного вторгнення обрав цільовий формат підтримки – напряму надавати допомогу конкретним підрозділам Сил оборони України. Вже третій компанія є найбільшим донатором ЗСУ у галузі АПК із загальною сумою підтримки близько 3,5 млрд грн.

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Kernel опікується окремими бригадами Сухопутних військ – 93-ю, 72-ю, 95-ю. Окрім, так би мовити, базових потреб, як то тепловізори чи автівки, компанія закуповує високотехнологічне обладнання – БпЛА різних типів, засоби звʼязку та радіоелектронної боротьби, обладнання для штабів, необхідне для планування операцій. Kernel на постійному звʼязку з підрозділами підтримки, щоб оперативно закривати запити, адже на фронті кожна хвилина може коштувати життя.

93-ю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" компанія підтримує з перших місяців повномасштабної війни. Протягом трьох років представники Kernel час від часу відвідують оборонців на тому чи іншому напрямку, щоб передати хлопцям допомогу і підтримати їх особисто.

Команда Kernel восени 2023 року відвідала 93 бригаду на східному напрямку

Нещодавно новий командир холодноярівців Шаміль Крутков відвідав офіс Kernel, аби обговорити співпрацю та актуальні потреби бригади. Шаміль має орден "За військову службу Україні", у 2022 року отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а у листопаді 2024 року Шаміль був призначений командиром 93-ї ОМБр, змінивши на посаді полковника ЗСУ Павла Палісу, який став заступником керівника Офісу президента України.

Команда Kernel та командир 93 ОМБр Шаміль Крутков

"Підтримка, яку ми отримуємо саме від Kernel, допомагає розробляти певні технічні рішення і впроваджувати їх до ведення бойових дій. Наприклад, це може бути нове технічне обладнання для кращого зв'язку. Ми вдячні за оперативне надання конкретних речей та приладів, які допомагають технічно розвиватись, знищувати ворога та, найголовніше, зберігати життя і здоров’я наших хлопців" – розповів комбриг 93-ї ОМБр.

93-я бригада: нащадки героїчних предків

Бригада має 25-річну бойову історію – від миротворчих місій до війни з РФ. Підрозділ "Холодний Яр" назвали на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що славилась своїми воїнами. Тут був центр Гайдамаччини, на її теренах розпочалась Коліївщина, козаки Холодноярської Республіки воювали проти більшовиків під час визвольних змагань початку ХХ століття. Сьогодні 93-я бригада продовжує цю боротьбу. У березні 2014 року вона однією з перших рушила на захист кордонів України на Луганщині. Холодноярівці разом з іншими підрозділами боронили Донецький аеропорт, брали участь у боях під Іловайськом, звільненні Пісків та Авдіївки.

Повномасштабне вторгнення підрозділи зустріли на Сумщині і Харківщині. Холодноярівці бились за Охтирку і знищили колону російської техніки під Харковом. Відзначились героїчною обороною Бахмуту, Соледару і навколишніх районів. Сьогодні це одна з найбільших за чисельністю механізованих бригад у ЗСУ із сучасним озброєнням, досвідченим командуванням, сильною патронатною службою.

Підтримка і турбота про поранених

За три роки співпраці компанія та оборонці стали більше, ніж партнерами задля захисту країни. Війна триває і підтримки потребує не лише фронт, а й ті бійці, які потрапили до шпиталів з пораненнями. Тож у Kernel ініціювали проєкт з корпоративного волонтерства — співробітники компанії відвідують поранених у шпиталях по всій Україні.

Відвідини бійців бригади корпоративними волонтерами Kernel у Дніпрі

"Разом з представниками 93-ої бригади відвідуємо поранених бійців. Щоб підтримати, подякувати зі їхню мужність і працю, почути їхні історії, в кожного вона своя" – розповідає Сергій Ждамаров, керівник регіонального офісу Kernel у Дніпрі та один із найактивніших волонтерів проєкту.

Відбулось вже майже 400 таких зустрічей у 12 областях України. Волонтери передають захисникам з бригад підтримки "Пакунки відновлення" – адаптивний одяг, спідню білизну, предмети гігієни, вітаміни, смаколики, книги, настільні ігри, листи та малюнки від дітей. У компанії вважають, що психологічна підтримка бійців не менш важлива ніж матеріальна. Інколи увага, дружня розмова і турбота сприяють видужанню більше, ніж ліки чи речі. Тож інколи потрібно просто побути поруч, щоб віддячити воїнам за захист.

Завдяки такій підтримці, як від Kernel, українські військові отримують не лише необхідне обладнання та матеріали, але й моральну підтримку, що є важливим фактором у часи війни. Кожен внесок, кожна частинка допомоги наближають мир. Бізнес, як і волонтери, сьогодні стає частиною великої сили, що підтримує Україну.