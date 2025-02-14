Игорь Хмурый анонсировал спецпроект с подробным рассказом об обеспечении ВСУ бронежилетами, — СМИ

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В течение 2024 года Игорь Хмурый и команда "СтопКор" провели масштабное расследование, которое охватило год тщательного анализа, общения с представителями рынка и сложных эмоциональных переживаний — от оптимизма до горького разочарования. Суть их работы — исследование поставок бронежилетов для ВСУ.

С начала независимости вопросы оснащения армии были болезненной темой. Даже средства индивидуальной защиты для ВСУ считались дефицитом. АТО бойцы встретили с лишь 1 213 бронежилетов. Далее их численность выросла до 14 000, но все равно это было каплей в море на фоне реальной потребности, рассказывает "Укрньюз".

После полномасштабного вторжения 2022 года ситуация стала критической. Отечественные производители в то время изготавливали лишь 3-5 тысяч бронежилетов в месяц, что было недостаточным для обеспечения армии. На фоне хаоса первых месяцев войны волонтеры скупали бронежилеты за рубежом, тогда как государственные закупки сопровождались ошибками и коррупционными скандалами.

Также военные столкнулись с проблемой устаревших стандартов. Металлические бронеплиты без размерной остаются в обращении до сих пор. Лишь весной 2023 года МОУ адаптировало требования к закупкам под реалии войны с РФ, пишут журналисты.

"Несмотря на сложности — ракетные обстрелы, логистический кризис и эвакуацию предприятий — украинские производители смогли адаптироваться и даже начали производство керамических плит. В 2024 году 5 из 6 образцов бронежилетов ВСУ были отечественного производства. Далее Минобороны реформировало свое неудачное госпредприятие "Агентство в сфере оборонных закупок", превратив его в "Государственный оператор тыла", который должен был централизовать закупки. Бюджет на бронежилеты вырос до 6-7 млрд грн, которые в течение 2024 года должны были превратиться в более 200 тысяч новых комплектов. Но вместо улучшения процесса новая централизация породила скандалы, непрозрачные тендеры и выборочную лояльность к отдельным производителям. Как следствие, армия недополучила половину из запланированных бронежилетов, а заказчик возобновил попытки импорта.", — говорится в материале.

В новом спецпроекте Игоря Хмурого "Кто сорвал закупку бронежилетов для ВСУ?" команда "СтопКор" собрала эксклюзивные документы и проанализировала ситуацию.

Полный материал выйдет уже в скором времени.