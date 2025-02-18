Private Label без міфів: як працюють власні торгові марки та чи варто їх обирати

Заходиш в магазин, а з полиці на тебе дивляться два ідентичних товари. Однакове пакування, такі ж самі інгредієнти, розмір, обсяг, властивості та термін придатності — але ціна відрізняється. У чому ж справа? Єдина різниця — один товар має гучне ім'я на етикетці, а інший — це власна торгова марка (ВТМ) супермаркету.

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Багато хто вважає, що якщо товар дешевший, то він автоматично гірший. Але чи це так? Разом з мережею супермаркетів VARUS розберімось, як працює Private Label, чому такі продукти коштують менше і чи варто їх купувати.

Що таке Private Label?

Private Label, або ВТМ (власна торгова марка), — це продукти, які виробляються на заводах під замовлення мережі супермаркетів, але продаються під її брендом. Як це працює? Ритейлер знаходить перевіреного виробника, який, наприклад, виготовляє солодощі. Це підприємство виробляє однакову продукцію, але частину її під власним брендом, а частину — під торговою маркою ритейлера.

Такий підхід давно використовується у всьому світі. Наприклад, у Європі та США частка таких товарів у великих мережах, як Walmart, Tesco, Aldi чи Carrefour, досягає 30-40% від усього асортименту.

В Україні цей тренд також існує й активно набирає обертів. Чому? Бо це вигідно і споживачам, і самим мережам. Клієнт отримує якісний продукт за нижчою ціною, а ритейлери — лояльність клієнтів.

Наприклад, у мережі супермаркетів VARUS асортимент власних торгових марок налічує понад 2500 різноманітних товарів food та non-food сегментів. Продукція цих ВТМ нічим не поступається відомим брендам, але відрізняється нижчою ціною.

Чому ці товари дешевші?

Здавалося б, якщо продукт однаковий, то чому різна ціна? Є кілька причин, чому ВТМ коштують менше, ніж розкручені бренди:

Менше витрат на рекламу. Відомі бренди витрачають мільйони на маркетинг. ВТМ не потребують такої масштабної реклами, адже їх вже просуває сам супермаркет. Оптимізація виробництва. Продукція виготовляється на тих самих заводах, що й дорогі брендові аналоги, але без зайвих витрат на логістику чи складні дизайнерські упаковки. Закупівля великими партіями. Супермаркети замовляють величезні обсяги продукції напряму у виробників, що дозволяє значно знижувати собівартість. Відсутність посередників. У випадку зі звичайними брендами між виробником і покупцем є дистриб'ютори, логістичні компанії та рекламні агентства. У ВТМ цього просто немає, що робить товар доступнішим.

Як контролюють якість Private Label?

Дехто помилково вважає, що дешевший товар означає компроміс із якістю. Насправді ВТМ проходять ті ж етапи перевірки, що й продукти великих брендів.

Так, уся продукція власних торгових марок VARUS проходить ретельний контроль, який включає:

Співпрацю тільки з перевіреними, сертифікованими виробниками.

Лабораторні випробування кожної партії.

Дотримання міжнародних та українських стандартів безпеки.

Внутрішні перевірки відділом якості.

У підсумку, купуючи ВТМ, ви отримуєте той самий рівень безпеки та якості, що й у дорожчих аналогів.

Як зібрати кошик з продуктів Private Label: асортимент ВТМ VARUS

Мережа супермаркетів VARUS активно розвиває власні торгові марки, пропонуючи широкий вибір продукції за вигідними цінами.

Наразі у мережі є понад 10 власних торгових марок, які підходять під будь-який смак та гаманець:

ТМ "Varto", ТМ "Varto Clean", TM "Varto Soft"

Товари цієї лінійки — це альтернатива популярним брендам за доступнішою ціною. TM Varto пропонує широкий асортимент товарів відмінної якості: м’ясні вироби та ковбаси, сири та молочні продукти, солодощі та напої, бакалія та консервація, виготовлені на спецзамовлення мережі супермаркетів. Під торговою маркою Varto Soft виготовляється продукція для особистої гігієни, а ТМ Varto Clean пропонує великий вибір товарів для прибирання та господарства. Загалом ТМ Varto налічує понад 600 товарних позицій.

ТМ "Вигода" та "Чиста Вигода"

Це товари за найкращими цінами на ринку. Лінійка ТМ "Вигода" охоплює широкий асортимент — від молочних продуктів до бакалії та солодких напоїв. А завдяки оптимізації всіх етапів виробництва придбати товари бренду можна за найнижчою ціною. Під ТМ "Чиста вигода" пропонуються засоби для прибирання та особистої гігієни за першою ціною на ринку.

ТМ "Origin"

Ця ТМ пропонує товари власного імпорту з різних країн. Особливість у тому, що продукти імпортуються саме з тих країн, які відомі виробництвом цих товарів. Оригінальні смак та якість — за найвигіднішою ціною.

ТМ "Varto Kids" та "Токери"

Ці власні торгові марки мають в асортименті продукцію для дітей різного віку. Так, лінійка Varto Kids охоплює товари для малюків з 0 до 3 років. А в асортименті ТМ "Токери" — продукція для дітей від 3 років. Товари цих private label проходять особливо ретельні перевірки, аби малеча отримувала тільки найкраще.

Крім того, у VARUS є власні торгові марки з вузькоспрямованим асортиментом товарів:

ТМ "Bohema"

Колготки, шкарпетки та інші текстильні вироби для всієї родини. Загалом — близько 250 найменувань. Лінійка товарів постійно оновлюється залежно від сезонності та модних тенденцій.

ТМ "Домашній кошик"

Крафтова продукція від українських виробників — молоко та молочні продукти, м’ясо, яйця, приправи, напівфабрикати, снеки, варення, соуси та багато іншого.

ТМ "BBQ Master"

Ексклюзивна лінійка сезонних товарів для гриля та барбекю — маринади, соуси, лаваші, а також мангали, дрова-поліна з фруктових дерев та брикети деревновугільні. Усе для найкращого дозвілля на свіжому повітрі за оптимальними цінами.

ТМ "Extra Milk"

Молоко та молочна продукція з молока екстракласу.

ТМ "Смачно, як у мами"

М’ясна продукція та напівфабрикати, приготовані вручну.

ТМ "Vinsanto"

Вина та ігристі вина високої якості за оптимальною ціною.

Ось чому покупці обирають ВТМ VARUS:

Відмінна якість. Кожен продукт проходить жорсткий контроль перед потраплянням на полиці.

Широкий вибір. У асортименті є все: від харчових продуктів до побутової хімії та товарів для дому.

Приваблива ціна. Відсутність зайвих націнок робить ці товари доступними для всіх.

Світовий тренд, що захоплює ринок

Private Label — це вже не просто альтернатива брендовим товарам, а окремий сегмент ринку, який активно зростає. Сучасні покупці хочуть отримувати якість за розумною ціною, і ВТМ їм це дають. У розвинених країнах такі товари займають до 50% асортименту супермаркетів, і цей показник лише збільшується.

В Україні споживачі також дедалі більше довіряють ВТМ. Це не просто економія — це розумний вибір. Купуючи товари власної торгової марки VARUS, ви отримуєте перевірену якість без переплати за гучне ім'я на упаковці.

Тож наступного разу, коли побачите на полиці товар Private Label, знайте: це розумна покупка, що поєднує в собі якість, доступність і перевіреність.