1200 гривень кешбеку за Автоцивілку: ОРАНТА, Банк Кредит Дніпро та Visa запускають особливу пропозицію для автовласників

НАСК ОРАНТА разом із Банком Кредит Дніпро та Visa запускають програму компенсації вартості ОСЦПВ. Автовласники, які оформлять страховий поліс у мобільному застосунку ОРАНТА та сплатять його новою кредитною карткою ОРАНТА від Банку Кредит Дніпро та Visa, зможуть повернути кешбек до 1200 грн.

"Ми прагнемо зробити страхування не лише надійним, а й максимально доступним для автовласників", -– коментує голова правління НАСК ОРАНТА Яцек Мейзнер. – "Тому спільно з Банком Кредит Дніпро та Visa подбали про те, щоб клієнти не лише мали надійний страховий захист, а й могли зменшити витрати на нього. Це особливо важливо в умовах змін законодавства, які набули чинності з 1 січня 2025 року".

Новий закон значно підвищує рівень страхового захисту: тепер виплати здійснюються без урахування зносу, зростають ліміти відповідальності страховиків, а врегулювання стає швидшим. У результаті поліс страхування ще ефективніше захищає фінансові інтереси водіїв. "Наша мета – зробити перехід на нову Автоцивілку максимально комфортним, і кешбек за страхування є одним із інструментів, що цьому сприяє", – запевнив Яцек Мейзнер.

"Для нас важливо не лише надавати фінансові інструменти, а й створювати реальну цінність для клієнтів", – зазначила директор з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. – "Запускаючи картку ОРАНТА, ми об’єднали банківські сервіси та страхові рішення, щоб зробити процес страхування зручнішим і доступнішим. Кешбек за ОСЦПВ дозволяє автовласникам компенсувати частину витрат, а додаткові фінансові можливості картки – ефективніше управляти власним бюджетом. Це комплексне рішення, яке спрощує користування послугами й надає клієнтам більше фінансової свободи", — підкреслила Катерина Мелеш. Вона додає, що картка ОРАНТА стане зручним фінансовим інструментом для тих, хто лише розпочинає користування послугами банку.

Окрім кешбеку, картка ОРАНТА дозволяє отримати кредитний ліміт до 1 млн грн за базовою ставкою лише 3,2% річних за місяць, строк кредитування – 60 місяців з пролонгацією на такий самий строк, до 67 днів пільгового періоду, знижки на страхові та автомобільні послуги, кешбек у різних категоріях покупок, а також можливість скористатися депозитом з вільним доступом до коштів із прибутковістю до 6% річних.

Програма вже доступна у застосунку ОРАНТА. Замовити картку також можна на сайті Банку Кредит Дніпро.

Довідка:

ПАТ Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) "Оранта" є правонаступницею Укрдержстраху, заснованого 25 листопада 1921 року, та вже понад 100 років провадить страхову діяльність в Україні. Від 1994 року НАСК "Оранта" є повним членом МТСБУ, а з 2003 року — членом Ядерного страхового пулу. Основним акціонером є українська бізнес-група DCH. Компанія має 33 ліцензії на обов’язкові та добровільні види страхування, її мережа налічує понад 400 представництв, в агентській мережі об’єднано понад 2000 страхових експертів. Стабільно посідає провідні позиції за показником страхових премій з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Щороку в "Оранті" страхується понад 2,5 мільйонів клієнтів. 15.11.2023 рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" підтвердило рейтинг фінансової стійкості ПАТ "НАСК "ОРАНТА" за національною шкалою на рівні uaAA–ifr.

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