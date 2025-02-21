Ринат Ахметов направил 11,3 млрд грн на поддержку ВСУ и украинцев за три года войны

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За три года полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь военным и гражданским уже 11,3 млрд грн (около $315 млн). Главные направления поддержки — помощь Вооруженным Силам Украины, гуманитарные инициативы, адвокационные проекты и поддержка защитников Мариуполя. Об этом пишет официальный ресурс SCM, передает "РБК-Украина".

Помощь фронту и военным

Милитарный проект "Стальной фронт Рината Ахметова" обеспечивает защитников амуницией, транспортом, медицинским оборудованием, дронами, средствами связи и другими необходимыми ресурсами. "Метинвест" разработал и передал более 600 стальных блиндажей, изготавливает броню для бронежилетов, а также поставляет сталь для бронезащиты техники — танков Abrams, Leopard, панцирей для систем Patriot.

Восстановление энергосистемы Украины

Группа ДТЭК не только поддерживает ВСУ и гуманитарные инициативы, но и активно работает над восстановлением энергетической инфраструктуры. Благодаря адвокационной кампании "Битва за свет" с участием Александра Усика, удалось привлечь международное финансирование. Еврокомиссия и правительство США предоставили ДТЭК 107 млн евро на защиту и восстановление энергетики Украины.

Поддержка защитников Мариуполя

Ринат Ахметов продолжил финансирование программы "Сердце Азовстали", увеличив бюджет до 1,6 млрд грн. Защитники и их семьи получают помощь по семи направлениям. В 2023 году стартовала программа "Дома", которая обеспечивает военных с инвалидностью собственным жильем. В 2025 году планируется передать еще 50 квартир.

Гуманитарные инициативы

Бизнесы Рината Ахметова продолжают поддерживать жителей прифронтовых и деоккупированных территорий: обеспечивают их продуктами, лекарствами, одеждой, средствами гигиены. Фонд Рината Ахметова передал более 700 тысяч единиц медикаментов и 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Также фонд помогает в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от войны.

Вклад "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" финансирует лечение и реабилитацию раненых военных, поддерживает переселенцев и украинских спортсменов. За 2024 год клуб направил 32,5 млн грн на помощь военным и гражданским. 22 млн грн, полученных от товарищеского матча с "Тоттенхэмом", также передали на благотворительные проекты.

Помощь Рината Ахметова и его бизнесов остается одной из крупнейших среди частных инициатив в Украине, направленных на поддержку ВСУ и пострадавших от войны.