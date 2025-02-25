Як гаджети впливають на зір дитини

Сучасний світ неможливо уявити без смартфонів, планшетів і комп’ютерів. Вони є не лише засобом розваг, а й важливою частиною навчального процесу. Проте як зробити так, щоб використання гаджетів не зашкодило зору дитини? Відповідь на це питання дає провідний дитячий офтальмолог центру "Ексімер" Олена Варга.

Чи дійсно гаджети псують зір?

Попри поширений міф, самі по собі цифрові пристрої не спричиняють короткозорість. Проблема виникає через надмірне навантаження на очі, що може призвести до:

сухості, свербежу та почервоніння;

втоми очей;

порушень акомодації та ризику розвитку міопії.

Особливо вразливими є діти до 6 років, у яких ще не повністю сформована структура очного яблука. Тривала концентрація на екрані змушує очні м’язи працювати в напруженому режимі, що з часом може спричинити порушення зору.

Дитячий окуліст Ексімер: "Як користуватися гаджетами без шкоди для очей"

Щоб мінімізувати ризики, важливо дотримуватися кількох простих правил:

Обмеження часу використання:

До 4 років — не більше 10 хвилин на день.

5-6 років — до 30 хвилин на день.

7-10 років — не більше 15 хвилин за один раз під час навчання.

11-14 років — до 25 хвилин за один підхід.

Після кожних 30 хвилин роботи — 15 хвилин перерви.

Відстань до екрана:

Смартфон — не менше 40-50 см.

Планшет або ноутбук — 50-80 см.

Монітор комп’ютера — понад 70 см.

Дотримання правила 20/20/20:

Кожні 20 хвилин роботи слід робити паузу на 20 секунд і дивитися на об’єкт на відстані 6 метрів.

Оптимальне освітлення:

Використовуйте тепле світло для відпочинку та холодне для роботи.

Уникайте перегляду екрана в повній темряві.

Перерви та фізична активність:

Прогулянки на свіжому повітрі не менше 2 годин на день.

Рухливі ігри (теніс, бадмінтон) тренують акомодацію очей.

Захист очей:

Використання фільтрів синього світла на гаджетах.

За необхідності — окуляри з антирефлексним покриттям.

Коли варто звернутися до офтальмолога: важливі сигнали

Якщо дитина скаржиться на втому очей, почервоніння, погіршення зору чи головний біль – варто негайно звернутися до лікаря.

Окуляри, нічні лінзи та апаратне лікування

Офтальмолог не лише перевіряє зір, а й призначає необхідні коригувальні засоби.

У разі анізометропії (різної рефракції очей), астигматизму чи далекозорості носіння окулярів обов’язкове для запобігання прогресуванню порушень. Відмова від корекції може призвести до розвитку амбліопії чи косоокості.

На початкових стадіях далекозорості або при перенапруженні акомодації (що актуально для більшості школярів) лікар може порекомендувати корекцію зорового режиму та апаратне лікування, що допоможе стабілізувати ситуацію.

Іноді носіння окулярів замінюють контактними лінзами, особливо у випадках значної різниці між очима або високих порушень рефракції.

Ортокератологічні лінзи (нічні жорсткі) є ефективним методом боротьби з короткозорістю, що дозволяє контролювати її прогресування та забезпечує свободу від окулярів протягом дня.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно знизити ризик розвитку короткозорості та інших порушень зору у дітей.

Дитяча офтальмологія "Ексімер KIDS"

В спеціалізованому дитячому відділенні "Ексімер KIDS" для діагностики зору використовують спеціальні ігрові методики, які дозволяють провести дослідження зору малюка в комфортній обстановці і отримати максимально точний результат. Перевірка зору проходить швидко, безпечно і безболісно, та не потребує складної попередньої підготовки.

Бережіть здоров’я очей вашої дитини.

Ліцензія МОЗ АЕ571523 від 13.11.2014 р.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

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