Стальное производство для ВСУ: за три года войны Метинвест Ахметова направил грн на поддержку Украины 8,4 млрд

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За три года полномасштабного вторжения Группа Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн — на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Об этом говорится в отчете компании.

За время войны компания стала одним из крупнейших доноров ВСУ среди частных бизнесов. Одна из важнейших разработок Метинвеста — специальные мобильные укрытия, которые одновременно служат бойцам и защитой от вражеского огня, и полевым жильем. На их основе построен первый в Украине подземный госпиталь, который спас жизни уже более 1 000 украинских воинов.

Компания также освоила производство защитных металлических экранов для военной техники, щитов для экипажей ЗРК Patriot и противоминных тралов. Сталь Метинвеста также используется для изготовления пластин для бронежилетов, "ловцов "Ланцетов", противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-багги.

Помимо собственного производства, Метинвест направляет ресурсы на закупку оборудования, амуниции и техники для фронта. Военные получили около 7 700 разведывательных дронов, 2 000 тепловизоров, 2 000 единиц высокоточной оптики наблюдения, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, 650 авто, в том числе и "скорые", а для их заправки — 1,5 млн литров топлива. Компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также направила на развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE более 25 млн грн.

"С первого дня полномасштабного вторжения мы продолжаем борьбу за Украину. Несмотря на вызовы военного времени, Метинвест смог не только выстоять, но и сохранить статус лидера по экспорту, опоры государства и одного из крупнейших доноров ВСУ. Всех нас объединяет общая цель — приближать победу, а после нее — стать фундаментом для послевоенного восстановления", говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Значительные усилия компания также вкладывает в поддержку ветеранов. Службу в Силах обороны Украины проходят более 8 000 сотрудников Метинвеста. Компания поддерживает их на этапе мобилизации и во время пребывания в войске, помогая закрывать основные потребности в амуниции, технике, вещах. А после возвращения с фронта создает условия для комфортной адаптации ветеранов к гражданской жизни, в том числе — бесплатное переобучение, повышение квалификации, физическую и психологическую реабилитацию за счет компании.

В начале полномасштабного вторжения Метинвест запустил работу гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который уже помог около 516 тысячам мирных украинцев. Благодаря донорам и партнерам в Украину доставлено около 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости. Больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Среди важных направлений — физическое и психологическое восстановление военнослужащих и мирных жителей, и программа протезирования, по которой помощь получили почти 140 защитников и гражданских украинцев.

Несмотря на трудности военного времени, Метинвест инвестирует в будущее. В 2025 году компания планирует направить почти 5,7 млрд грн в развитие криворожских горно-обогатительных комбинатов. Еще 2,5 млрд грн составят инвестиции в производство "Каметстали". Это рекордная сумма за последние годы, значительная часть которой будет направлена на поддержание работоспособности основного оборудования и технологических процессов для стабильного выпуска продукции предприятия.

Как известно, в 2024 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн, что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий государства. Это делает компанию крупнейшим налогоплательщиком ГМК.