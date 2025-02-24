Три года боли и надежды: как Фонд Вадима Столара помогает украинцам во время полномасштабной войны

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Волонтеры Фонда Вадима Столарарассказали о том, как они помогают украинским военным и гражданским в течение трех лет с момента начала российской полномасштабной агрессии против Украины, пишет "Курс Украины".

Наш Фонд был создан еще в 2020 году для помощи врачам в борьбе с пандемией COVID-19. Но с 24 февраля 2022 года мы, как и вся Украина, перешли на военные рельсы — начали помогать нашим защитникам, а также людям, ставшим жертвами этой жестокой войны. За эти три года мы прошли большой путь — от небольших проектов "здесь и сейчас" до организации системной поддержки военных и гражданских. Мы запустили много новых проектов и программ, направленных не только на физическую, но и на психологическую поддержку украинцев, наладили сотрудничество с другими профильными организациями", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

За три года участниками проектов и программ Фонда стали 3 000 000 украинцев из разных уголков страны.

Среди крупнейших проектов Фонда Вадима Столара — "++ для ВСУ", направленный на помощь военным на линии фронта. "Восстановись", в рамках которого психоэмоциональную помощь получают семьи с детьми, пострадавшими от войны. "Грант на важное дело", финансирующий проекты профильных организаций, специализирующихся на различных направлениях физической и психологической поддержки людей. "Истории сильных", которые воспроизводят реальные события из жизни украинцев, пострадавших от войны, чьи голоса звучат не только в Украине, но и во всем мире.

Фонд регулярно организовывает гуманитарные миссии с выдачей продуктовых наборов в разные города Украины, среди которых: Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, в другие горячие точки, а также места проживания вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

"Три года Украина продолжает борьбу за свое будущее и свою независимость в условиях полномасштабного вторжения. За это время весь мир увидел невероятный героизм, способность к единению и жажду свободы украинцев. Я благодарю всех тех, кто сегодня стоит на защите нашего государства, тех, кто помогает военным и гражданским в тылу. Спасибо волонтерам нашего Фонда, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается. Держим строй и работаем дальше с надеждой на наступление мира и верой в восстановление и расцвет Украины!" — сказал основатель Фонда Вадим Столар.