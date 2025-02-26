Checkbox став першим провайдером ПРРО, який отримав атестат відповідності КСЗІ: що це дає

Український сервіс фіскалізації пройшов державну сертифікацію з кібербезпеки. Це прецедент у ПРРО-сегменті України, який є важливим кроком для всієї галузі.

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В січні компанія Checkbox, яка є лідером ринку ПРРО, оголосила про отримання атестату відповідності КСЗІ – це перший випадок в історії української індустрії програмних кас. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці компанії.

КСЗІ (комплексна система захисту інформації) – це комплекс заходів інженерного та організаційного характеру, а також апаратних та програмних засобів, що спрямований на захист інформаційної системи (за визначенням Держспецзв’язку).

Атестат відповідності КСЗІ видають акредитовані центри після ретельної кількамісячної перевірки інфраструктури за багатьма складовими. Його наявність підтверджує, що система замовника відповідає всім державним стандартам безпеки – дані клієнтів та внутрішні бізнес-процеси надійно захищені від втрати і несанкціонованого доступу.

Атестат відповідності КСЗІ для ПРРО: чому це важливо

Для постачальників програмних кас питання кібербезпеки в особливому пріоритеті: клієнтами є українські бізнеси – від малих підприємців до великих мереж магазинів, і будь-який збій в роботі системи може коштувати репутації та значних фінансових втрат, що відобразиться і на економіці держави. Натомість надійна система кібербезпеки дозволяє:

запобігти витоку конфіденційної інформації про клієнтів та уникнути несанкціонованого доступу до корпоративних даних;

захистити критично важливу інформацію від втрати через технічні несправності, використання неліцензованих застосунків чи людський фактор;

мінімізувати кіберзагрози завдяки впровадженню політики безпеки;

мати резервні потужності та копії даних;

посилити стійкість IT-інфраструктури перед цифровими загрозами;

розбудовувати співпрацю з державними сервісами, які мають традиційно високі вимоги до кіберзахищеності;

підвищити довіру до власних сервісів та будувати міцніші стосунки з іншими.

Які етапи проходження атестації на відповідність КСЗІ

Вимоги щодо захисту системи зазначені в ЗУ № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", а сама процедура атестації на відповідність КСЗІ проводиться відповідно до положення про державну експертизу. Вона нешвидка і займає декілька місяців, а самі послуги з експертизи можна отримати в акредитованих установах.

На першому етапі формуються загальні вимоги до системи: спеціалісти обстежують її та виявляють вразливості. Другий етап сфокусований на створенні політики безпеки й технічного завдання, які окреслять архітектуру захисту, а третій – на розробленні проєкту КСЗІ. Останній крок найскладніший та найважливіший – це введення КСЗІ в дію та аналіз системи з паралельним виправленням недоліків.

Після отримання атестації необхідно підтримувати інфраструктуру в належному стані, регулярно оновлювати програми та техніку, вдосконалювати безпекові політики тощо. Лише тоді можна гарантувати найкращий рівень захисту даних бізнес-клієнтів.

Цінність для бізнесу

Підприємці, що використовують атестовані цифрові сервіси, отримують важливі стратегічні переваги:

скорочення витрат на безпекові заходи та мінімізацію ризиків цифрових атак;

проактивний захист, що запобігає критичним загрозам ще на етапі їхнього зародження;

посилення довіри клієнтів і партнерів завдяки підвищеній увазі до конфіденційності їхніх даних та дотриманню високих стандартів кібербезпеки.

Сьогодні захист інформаційних активів – це не просто технічна необхідність, а обов’язковий елемент репутації та успіху кожного бізнесу незалежно від масштабів.

Коротко про Checkbox

Компанія Checkbox заснована в 2020 році Андрієм Суховим та Дмитром Дубілетом і сьогодні займає понад 35% ринку ПРРО України. Основні напрями діяльності: програмні РРО, фіскалізація, спрощення ведення обліку, звітності, торгівлі й автоматизація бізнесу загалом. Кількість організацій, зареєстрованих в Checkbox – понад 150 000.