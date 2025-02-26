ТОП товарів для малого та середнього бізнесу від аналітиків Meest China

Скрутне економічне становище, висока конкуренція та низька купівельна спроможність українців спонукають підприємців шукати варіанти вигідних закупів з-за кордону, як-от з Китаю. То що саме замовляє український бізнес, ми розпитали фахівців із поштово-логістичних послуг Meest China.

За даними IV кварталу 2024 року, перше місце посіла категорія гель-лаків із 18,6% від усіх комерційних відвантажень. А от китайську косметику, порівняно з гель-лаками, замовляли значно рідше — 2,8% комерційних клієнтів.

Наступні у рейтингу за популярністю акумулятори (8,9%) та батареї (7,1%). Ці товари замовляють як виробники та підприємства, так і магазини, що займаються роздрібною торгівлею.

Далі — автотовари (7,3%). До цієї категорії входять запчастини, інструменти та аксесуари для автомобілів. Наступні — товари для будівництва та відновлення комунікацій. Сюди можна віднести різноманітні кабелі, магніти, алюмінієві профілі, пластик — сумарно 4,3%, а також епоксидну смолу — 0,8%.

Знайшлось місце і для електроніки — 2,6% та комплектуючих для телефонів — 1,7%.

Окрема категорія — товари, які допомагають пристосуватися до відключень електроенергії та забезпечити енергетичну автономність: інвертори — 2,7%, зарядні пристрої та станції — 2,4%.

*Для порівняння: в третьому кварталі 2024 року ці ж категорії товарів становили відповідно 4,7% та 13,1% всіх відвантажень.

Найменш суттєвими за обсягом замовлень виявились категорії книжки та поліграфія й інтимні товари — в обох лише по 0,1%.Хоча ніша інтимної продукції має значні перспективи зростання.

Чому саме Китай?

Здавалось би, все і так очевидно — доступність продукції. А втім, причин для вибору Китаю як постачальника чимало, і вони виходять далеко за межі лише низької ціни:

Асортимент . Китай пропонує товари практично в усіх категоріях, від побутових дрібниць до складної техніки.

. Китай пропонує товари практично в усіх категоріях, від побутових дрібниць до складної техніки. Адаптивність . Місцеві виробники швидко реагують на нові тренди, виводячи на ринок актуальні продукти.

. Місцеві виробники швидко реагують на нові тренди, виводячи на ринок актуальні продукти. Гнучкість. Можливість працювати як із невеликими партіями, так і з масштабними оптовими замовленнями.

Помітно, що бізнес даптується до реалій часу, фокусуючись на потребах ринку. А серед ключових потреб в українців — адаптація до воєнних реалій, енергетична автономність та, як виявилось, краса.