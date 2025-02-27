L'Oréal Україна відкриває набір на безкоштовне навчання професії перукарки

L’Oréal Україна разом з брендом Matrix продовжує допомагати жінкам знайти себе у сфері краси. Десятий сезон програми "Краса для всіх" пропонує безкоштовне навчання перукарській майстерності, щоб підтримати жінок, які постраждали від війни та домашнього насильства.

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Програма в Україні реалізується за підтримки Фундації L’Oréal та UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та відбуватиметься у двох містах: Києві та Львові.

100 учасниць отримають шанс здобути нову професію та розпочати успішну кар'єру.

Повернути віру в себе, здобути фінансову незалежність та знайти новий шлях у житті – саме цю мету ставить перед собою програма "Краса для всіх" від L’Oréal Україна.

Навчання триватиме 3,5 місяці та включатиме понад 240 годин практики з найкращими майстрами. Після завершення навчання учениці отримають дипломи про здобуття професії перукарки.

Подай заявку вже сьогодні та зміни своє життя на краще! [Посилання для Києва] [Посилання для Львова]

Збір заявок буде проходити з 27 лютого по 21 березня 2025 року. 100 учасниць, які пройдуть співбесіди, навчатимуться у висококваліфікованих викладачів. У 2025 році програмою додатково передбачено заняття з психологинею з метою допомогти покращити психологічний стан учасниці, заняття із експертами/-ками з просуванню соціальних мережах та іншими фахівцями/-чинями. Навчання розпочнеться у квітні одразу у двох містах України: Києві (на базі Київського коледжу легкої промисловості) та Львові (на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско).

За 7 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні вже більше 500 жінок безоплатно здобули освіту у сфері краси.

"Ми в UNFPA системно займаємось підтримкою жінок, котрі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Ця проблема є особливо актуальною під час війни – за останні три роки до поліції та соціальних служб надійшло майже півмільйона звернень щодо домашнього насильства.

Для жінки важливо мати економічну незалежність, щоб розірвати коло насильства. Саме тому ми раді нашій багаторічній співпраці з L’Oréal Україна в межах проєкту "Краса для всіх", який надає жінкам можливість освоїти професію та почати кар’єру у сфері краси", — Альона Зубченко, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

"Війна змінила життя мільйонів українських жінок. Але вона не зламала їхнього духу. За кожною учасницею програми "Краса для всіх" — своя історія, своя доля, переплетена з болем втрат та випробуваннями. Але їх об'єднує бажання жити, творити та будувати майбутнє. "Краса для всіх" — це не просто курси, це спільнота підтримки, де жінки знаходять не тільки нову професію, але й нових друзів, впевненість у собі та натхнення. Це можливість для них зробити перший крок до нового життя. Не втрачайте цей шанс! Приєднуйтесь до програми та змініть свою долю на краще!", — закликає Діна Турчина, старша спеціалістка з комунікацій L’Oréal Україна.

Мрієш стати перукаркою? Ми допоможемо здійснити це, реєструйся за посиланням: [Посилання для Києва] [Посилання для Львова]