Холодильники Candy — инновации, построенные на традициях качества

Наше видение комфорта и функциональности бытовой техники постоянно меняется. Мы стремимся к новым технологиям, и бренд Candy соответствует этим представлениям и ожиданиям уже 80 лет подряд. Не забывая об особом подходе к жизни, благополучию и ответственности за свое дело, он гармонично выходит на следующую ступень своих достижений и брендинга. Его история началась со стиральных машин, а сегодня охватывает широкую линейку бытовой техники, включая новую серию холодильников Candy Fresco.

Сегодня компания открывает еще одну страницу с устройствами дистанционного управления и новыми технологиями, чтобы предоставить пользователям новый опыт удобства. Сочетая достояние прошлых поколений, особый дизайн и надежность, фирма переходит в эру Candy Smartness, которая отвечает на все вызовы стремительной жизни с ее быстрым ритмом. Полное отражение этой гармоничной всесторонности и изменений можно увидеть в новый серии холодильников от бренда.

Серия Fresco 300 — холодильники с новым подходом к комфорту

Современная бытовая техника должна соответствовать требованиям быстрого ритма жизни, оставаясь при этом вместительной, удобной и технологичной. Холодильники серии Fresco 300 воплощают все эти характеристики. Они помогают дольше сохранять свежесть продуктов благодаря инновационным функциям и при этом имеют стильный дизайн.

Дизайн и эргономика — практическая элегантность и вместительность

Одна из особенностей новой серии — уникальный стиль, сочетающий итальянский, индивидуальный характер и современные представления об эстетике, неразрывно связанной с удобством. Каждая черта этого элегантного минимализма с четкими линиями и выверенной геометрией направлена на удобство пользователя. Этому помогают:

материал фасада Crystal clear, который еще дольше остается чистым от отпечатков пальцев и поражает свое матовой поверхностью;

комфортная интегрированная ручка, идеально подходящая к дизайну кухни и кухонной столешницы;

возможность перевешивать двери, чтобы не ограничивать себя в выборе места для установки техники.

Но самое главное, что имеют холодильники в серии Fresco 300 — это дополнительные пространство и объем. На выбор в моделях доступны два показателя высоты: 205 и 185 см соответственно, а также ширина корпуса 59,5 см. Это позволяет хранить еще больше продуктов, а увеличенные ящики морозильной камеры дают возможность замораживать действительно большие объемы продуктов. Также можно выбирать один из трех цветов, который лучше всего подойдет для интерьера: серый (металлик), черный и белый.

Умные технологии для удобного быта

Fresco 300 — это не просто холодильник, а технологическое устройство, которое делает жизнь удобнее. Они имеют две дверцы, большой объем для хранения с возможностью регулировать полочки и элегантный стиль. Но также они выделяются следующими характеристиками:

Технология No Frost, которая есть во всех моделях серии. Она предупреждает образование инея и позволяет забыть о ручной разморозке. Зона свежести. В ней можно регулировать температуру по вашим потребностям, например, 0° больше подходит для свежего мяса, рыбы. Также ее вообще можно выключить и просто использовать, как еще один ящик для хранения. Зона адаптивной влажности в моделях с высотой 2 метра. Холодильник автоматически поддерживает нужный уровень влажности благодаря растительной мембране Natura Fiber. Это позволяет еще дольше сохранять продукты свежими, без заветривания. Технология Circle Fresh, для более долгого сохранения сочности и свежести продуктов. Она работает благодаря циркулирующим боковым потокам воздуха, чтобы вы могли наслаждаться насыщенным вкусом ингредиентов в ваших блюдах. Фирменное приложение hOn дает доступ к советам по наиболее эффективному использованию холодильника.

Также инновационные холодильники Candy достаточно энергоэффективны несмотря на свои размеры и технологичность. Девайсы относятся к классу А++. Что это означает для пользователя? Уменьшенное потребление электроэнергии на значительный процент по сравнению с другими классами (на 50-80%), а значит, меньшие счета за электричество и уменьшенное негативное влияние на окружающую среду.

Инновационные изменения — это ответ ответственного бренда на потребности пользователей и современный ритм жизни. Новые холодильники Candy созданы для тех, кто ценит удобство, стиль и передовые технологии. Это сочетание надежности, продуманного дизайна и функциональности для вашего спокойствия и комфорта Узнайте больше о новой серии на сайтах украинских ритейлеров!