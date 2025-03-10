По контрактам АОЗ 2024 года на фронт не поступило оружия более чем на 100 млрд грн, — СМИ

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В 2024 году по контрактам Агентство оборонных закупок оплатило поставщикам около 250 млрд грн, а продукции получило — на менее чем 150 миллиардов. Об этом говорится в материале УП, передает ukranews.com.

"Где зависли более 100 миллиардов (не миллионов!) гривен, надо разбираться в каждом отдельном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта. По многим направлениям АОЗ в целом нормально справилась с поставками. Но когда речь заходит о снарядах и минах крупных калибров, то порой показатели очень плачевные. Например, это касается выстрелов 155-го калибра. Формально в 2024-м под потребность Генштаба по этой номенклатуре заключили контрактов почти на 100 тысяч штук, но фактическая поставка не составила и десятой части", — отмечает "Украинская правда".

Напомним, что в 2024-м году и до конца января 2025-го АОЗ возглавляла Марина Безрукова. В конце января Рустем Умеров завершил корпоративный конфликт увольнением Безруковой: "Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат — неудовлетворительный."