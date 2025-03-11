"Ожидаемого облегчения не произошло — лекарства как были дорогими, так и остаются, за исключением определенного в списке Минздрава", — Юрий Гаврилечко

Related video

Перед тем, как попасть в список Минздрава, некоторые препараты существенно подорожали, а остальные лекарства или остались на том же уровне, или еще больше выросли в цене. Об этом пишет экономический аналитик Юрий Гаврилечко в блоге Цензор.НЕТ. По его мнению новый механизм регулирования рынка не учитывает его реальную динамику, а отмена маркетинговых выплат аптекам приведет к тому, что крупные фармпроизводители только увеличат прибыли, а в итоге выиграют фармкомпании и импортеры, а пациенты окажутся в проигрыше.

"Казалось бы, можно радоваться и бежать покупать "дешевые лекарства". Однако реальность оказалась несколько иной. Во-первых, перед тем, как "удешевить" лекарства... несколько поднялись в цене, а часть из "дешевого списка" дорожала все годы полномасштабной войны. Так, например, "Тонорма", которую я иногда принимаю от давления, выросла в цене с 2022 по 2025 в ТРИ РАЗА (!). И... действительно сейчас подешевела, вернувшись к цене начала прошлого года", — написал Гаврилечко.

"Как свидетельствует статистика цен на сайте Tabletki.ua, прослеживается определенная закономерность. Популярные препараты из списка Минздрава действительно стали дешевле, но все остальные остались на прежнем уровне или же подорожали. Ничего удивительного здесь нет: производители пытаются компенсировать потери дохода сугубо рыночным способом. И... вместо доступных лекарств украинцы снова получили лишь громкий пиар фармкомпаний", — заметил аналитик.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за самого механизма "снижения", что, по его мнению, не учитывает существование рынка вообще. Если раньше аптеки получали от производителей маркетинговые платежи, что позволяло им снижать цены для покупателей и конкурировать между собой, то сейчас эти выплаты запрещены.

"Запретили под лозунгом борьбы со "сверхприбылями аптек". Однако... в сверхприбыли включили маркетинговые расходы(!) (то есть расходы), которые производители и так закладывали в свои цены. А когда платежи отменили, они просто... не снизили цены! О чем предупреждали эксперты. Нет, не фармрынка, экономические эксперты и специалисты по маркетингу", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, недополученный доход по тем позициям, на которые цены уменьшились, компенсируется из-за роста цен на другие лекарства. "Напомню, что если предприятие продемонстрирует вскоре убытки, то потом будет страдать от проверок со стороны налоговой и потеряет гораздо больше. Поэтому цены, в общем, только растут. В итоге — нулевой эффект для кошелька украинцев", — пояснил Гаврилечко.

Он добавил: "Никаких компенсаторных механизмов ни для производителей ни для аптек — не предложено. И... они начали их искать и внедрять сами.".

Гаврилечко считает, что в итоге победителями в этой ситуации будут крупные фармпроизводители, ведь они больше не платят аптекам за маркетинг, но цены держат на том же уровне.

Также с прибылью, по мнению эксперта, останутся иностранные производители — "они смогут более активно конкурировать с отечественными по тем позициям, которые стали дороже, тем самым несколько нивелируя их "выигрыш"".

А проигрывают в этой ситуации, по мнению аналитика, пациенты, аптеки и государство: "Пациенты. Ожидаемого облегчения не произошло — лекарства как были дорогими, так и остаются, за исключением определенного в списке Минздрава. Аптеки. Особенно те, что в селах и маленьких городах. Без маркетинговых доходов и с ограниченной наценкой они едва держатся на плаву. Крупные аптечные сети тоже вынуждены будут компенсировать потери маркетинговых бюджетов. Государство. Вскоре придется тратить больше средств на компенсацию стоимости лекарств социально-незащищенным, так как список Минздрава не перекрывает всех потребностей в лекарствах."

"Чтобы цены действительно пошли вниз, нужны не просто запрет или ограничение, а целый комплекс мер как регуляторных так и бюджетных. То есть снижение цены возможно за счет налоговых изменений (льгот), снижение НДС и акцизов и таможенных платежей на сырье для производства, отмена "планов по налогам" и возвращение к запретам разного рода проверок (как это было введено с началом полномасштабного вторжения), расширение перечня участников программы "Доступные лекарства" и выделение бюджетирования под это. То есть, чтобы достичь результата в виде снижения цен для конечного потребителя необходимы "сложные административные решения" и бюджетные средства. Простые... работают только тогда, когда производственные мощности в собственности государства и можно постановлением правительства "заморозить" цены, предусмотрев источники покрытия убытков от этого", — предложил Гаврилечко.

"Пока же "простые административные решения" лишь расчищают дорогу для прибылей крупных компаний и одновременно (как это ни странно на первый взгляд), будут способствовать росту импорта, а украинцы остаются с новыми аптечными чеками, где на каждое удешевление есть несколько подорожаний.", подытожил аналитик.