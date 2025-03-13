Без гарантий безопасности для Украины инвестиции в металлургию невозможны, — СЕО Метинвеста о вызовах и перспективах отрасли

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Украина имеет множество инвестиционных возможностей — не только в сфере разработки месторождений редкоземельных металлов, которыми интересуются США, но и в сельском хозяйстве, производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, автомобильной промышленности и изготовлении бытовой техники — отраслях со значительным потенциалом для восстановления и развития. Но без гарантий безопасности для Украины инвестиции в металлургию невозможны, а без постоянных вложений отрасль не может развиваться и работать на полную мощность. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в мультимедийной программе BBC Talking Business, где обсудили состояние экономики Украины, ее устойчивость и перспективы послевоенного восстановления.

СЕО Метинвеста рассказал, что с 2022 года Группа потеряла около 40% активов, в том числе два крупнейших металлургических комбината в Украине — "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Компания также столкнулась с перебоями в логистике из-за блокады черноморских портов, что повлияло на поставки продукции. С возобновлением работы портов в течение 2023-2024 годов логистику удалось восстановить, и сейчас Метинвест поставляет продукцию клиентам на Дальнем Востоке и в Европе, работая на пределе своих мощностей.

Также прошлый год был очень сложным для компании из-за перебоев с энергоснабжением и непредсказуемых цен на электроэнергию. "Нам пришлось скорректировать работу, закрыв менее энергоэффективные предприятия, чтобы сохранить прибыльность. Это стало значительным вызовом для технических специалистов заводов, поскольку им приходилось обеспечивать непрерывное производство и минимизировать риск техногенных катастроф", — говорит он.

Сейчас, по словам гендиректора Метинвеста, нестабильные и высокие тарифы на электроэнергию являются основной проблемой для добычи железной руды, экспорт которой имеет решающее значение для поддержания украинской экономики. "Это означает, что не все предприятия могут продолжать работать на довоенном уровне. Например, один из наших горно-обогатительных комбинатов остановил работу в середине прошлого года и до сих пор остается в простое", — пояснил он.

Как известно, Метинвест заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн — это второй показатель в государстве.