Большинство экспертных прогнозов по отключениям зимой оказались обманом, — СМИ

Украинская энергосистема выдержала зиму без масштабных отключений, несмотря на многочисленные прогнозы экспертов, которые предсказывали длительные блэкауты.

Издание"Подробности" в своем материале "Серпом по экспертам: ТОП самых зашкварных утверждений об украинской энергетике" собрало самые громкие заявления, оказавшиеся далекими от реальности, передает ТСН.

В частности, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал о возможном "тотальном блэкауте", который мог бы оставить страну без света на несколько дней. Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная прогнозировала жесткие графики отключений, при которых украинцы могли оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки. Похожие прогнозы делала и Виктория Войцицкая, заявляя, что в случае продолжения атак украинцы будут иметь свет только 4-5 часов в день.

Среди тех, кто распространял апокалиптические сценарии, также были народный депутат Инна Совсун, которая заявляла, что жилой фонд получит значительно меньше электроэнергии, чем предполагалось, и Лана Зеркаль, которая говорила о возможных 16-18-часовых отключениях. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предусматривал худший сценарий, по которому свет мог бы исчезать на 12 часов ежедневно.

Журналисты также обратили внимание на роль активистов, в частности Юрия Николова и Виталия Шабунина, которые с лета заявляли, что отключения будут "минимум 8 часов в сутки" и призывали украинцев рассчитывать только на себя.

Кроме украинских экспертов, панику подогревали международные СМИ. Financial Times, The Guardian, The Washington Post и Politico распространяли прогнозы о катастрофической энергетической ситуации в Украине, которая могла бы привести к гуманитарному кризису.

Как отмечают "Подробности", зима показала, что эти прогнозы были существенно преувеличенными. Несмотря на постоянные атаки на энергосистему, энергетики смогли стабилизировать ситуацию, а массовые отключения так и не стали реальностью. Это подтверждает, что многие заявления экспертов были либо ошибочными, либо сознательно раздували страхи среди населения.

Напомним, по результатам социологического исследования "Энергетическая ситуация в Украине: ожидания, вызовы и перспективы", проведенного группой Рейтинг в начале февраля, 69% респондентов считают действия власти в сфере энергетики эффективными, тогда как в октябре 2024 года этот показатель был ниже.

При этом 62% граждан отметили, что ситуация с энергоснабжением лучше, чем они ожидали, еще 32% считают ее ожидаемой. Лишь 5% украинцев заявили, что ситуация с энергообеспечением ухудшилась.