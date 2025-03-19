Главные вызовы для металлургии сейчас — дефицит работников, тарифы госмонополий и пошлина СВАМ, — СЕО Метинвеста

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В нынешнем году к уже существующим для металлургии вызовам — кадровым, военным, энергетическим и логистическим, — добавились новые: необходимость отсрочить введение экологической пошлины СВАМ для Украины, и сдержать от роста тарифы госмонолий. Об этом рассказал генеральный директор Группы Юрий Рыженков на Саммите экспортеров 2025 от журнала Forbes Ukraine.

Рыженков напомнил, что тариф на транспортировку газа увеличился в четыре раза, а "Укрзалізниця" хочет поднять плату за грузовые перевозки еще на 30%.

"И здесь проблема в том, что неэффективность или дотирование населения всегда перекладывается на промышленность. Это создает неравные условия работы промышленности по сравнению с нашими конкурентами в других странах", — отметил он.

Также он отметил риски потери квалифицированного персонала, и необходимость введения понятного и прозрачного механизма бронирования — ведь на предприятиях Метинвеста мобилизовано уже более 20% штата работников.

"Подготовка замены наших работников занимает 5-7 лет, быстро это сделать невозможно. Поэтому нужен прозрачный, понятный и продуманный механизм бронирования, который бы позволил и экономике работать, и нашей армии пополняться", — пояснил Юрий Рыженков.

Третий вызов — внешние риски, и для металлургии в первую очередь это европейская экологическая пошлина CBAМ и экомодернизация.

"Задача для бизнеса и власти — получить отсрочку и доступ к фондам модернизации, которые помогут интегрировать украинскую промышленность в экологическое движение ЕС. Здесь много делает наше Министерство экономики в переговорах с Евросоюзом", — отметил Рыженков.

Он также напомнил, что несмотря на значительные вызовы, Метинвест вместе с совместным предприятием "Запорожсталь" в прошлом году экспортировал продукции почти на $4 млрд, и остается основой экономики страны. Поэтому государственная политика стимулирования экспорта в Украине должна быть направлена на открытие рынков для экспортеров. "Главное, в чем государство может помочь, — это выход на новые рынки и доступ к новым ресурсам на этих рынках", — резюмировал Рыженков.

Напомним, в 2024 году чистый убыток компании Метинвест Рината Ахметова увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом — до $1,152 млрд с $194 млн в 2023 году. В то же время выручка выросла до $8 млрд с $7,4 млрд, а показатель EBITDA увеличился на 12%, до $957 млн.

Ранее стало известно, что с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн — на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн — это второй показатель в государстве.