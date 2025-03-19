Александр Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС ДТЭК

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик провел символическую тренировку на одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК, которая сильно пострадала из-за массированных ударов по энергетике. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что Усик посетил одну из теплоэлектростанций ДТЭК, которая претерпела существенные разрушения во время многократных обстрелов со стороны России.

"Во время своего визита на ТЭС Александр Усик символично провел тренировку на разрушенном от обстрелов блочном щите управления, где происходило управление энергоблоком электростанции", — сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что таким образом боксер хочет в очередной раз привлечь внимание международного сообщества к масштабу разрушений украинских энергетических объектов, необходимости их длительного восстановления и продолжения поддержки в этом.

Также чемпион пообщался с энергетиками, которые работают на станции и продолжают обеспечивать ее работу даже во время обстрелов. Усик выразил им благодарность за их тяжелую работу, благодаря которой в домах украинцев есть свет.

"Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет. Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва", — рассказал Усик.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет". Цель кампании — привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы из-за российских ракетных атак, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.