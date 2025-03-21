За лаштунками VARUS.UA: Як даркстор змінює майбутнє онлайн-замовлень

У 2023 році VARUS став першою мережею супермаркетів в Україні, яка впровадила даркстор — закрите складське приміщення для швидкого збору онлайн-замовлень. Цей формат, який вже давно використовують такі гіганти як Amazon, Walmart та Ocado, дозволив VARUS не просто прискорити доставку, а і якісно змінити досвід онлайн-покупок.

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Що таке даркстор і як він працює?

На відміну від традиційного супермаркету, даркстор — це "темний магазин", де немає покупців, а кожен квадратний метр простору налаштований на максимальну ефективність збору онлайн-замовлень. Завдяки відсутності черг та оптимізованій системі навігації, збирачі працюють у рази швидше, ніж у звичайному магазині.

Даркстор VARUS — це простір площею 870 м² організований так, щоб мінімізувати відстані між товарами та скоротити час на комплектацію замовлення. У дарксторі доступні понад 9 000 товарних позицій, зокрема свіжі продукти, бакалія, побутова хімія та товари для дому. Середній час збору одного замовлення тут — всього 5 хвилин. Це втричі швидше, ніж у традиційному супермаркеті.

Окрім швидкості, важливу роль відіграє точність. Завдяки автоматизованим стелажам та ІТ-системам, збирачі отримують підказки щодо розташування товарів, що мінімізує ризик помилок. Програмне забезпечення прокладає для працівника маршрут: йому не потрібно ані запам’ятовувати викладку товарів, ані звіряти кожен продукт із замовленням. Унікальна технологія дозволяє одночасно збирати до шести замовлень, що суттєво підвищує продуктивність процесу.

Процес збирання замовлення у дарксторі виглядає так:

Система прокладає маршрут для збиральника. Пікер збирає продукти у розумний візок. Коли він наближається до стелажа з потрібними товарами, на стелажі та комірці вмикається індикатор. Лампочки показують, скільки товарів та до якого кошика потрібно додати. Збиральник по черзі комплектує заморожені, сухі, охолоджені товари, побутову хімію. Все окремо — щоб зберегти принцип товарного сусідства. Якщо в замовленні є м’ясо та овочі, окремі співробітники зважують їх та кладуть у відповідні комірки на стелажі.

Як даркстор міняє клієнтський досвід

Запуск даркстору VARUS докорінно трансформував підхід до онлайн-замовлень. Час збирання скоротився у 3,5 раза, а точність формування замовлень зросла до 99,5%, що зменшило кількість скарг клієнтів до мінімуму.

Крім того, компанія запровадила 20-хвилинні слоти доставки, завдяки чому клієнти можуть обирати зручний час отримання товарів, замість традиційного багатогодинного очікування кур’єра.

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"Впровадження даркстору стало важливим кроком для VARUS у розвитку онлайн-сервісу. Це не просто новий формат роботи – це технологічне рішення, яке дозволяє нам значно підвищити швидкість та точність збору замовлень", – зазначає Емілія Михальська, операційна директорка VARUS.UA.

Сьогодні даркстор VARUS.UA обробляє тисячі замовлень щодня. Його ефективність підтверджують ключові показники: продуктивність збирачів суттєво підвищилася завдяки використанню автоматизованих алгоритмів.

Компанія продовжує вдосконалювати систему контролю якості. Наприклад, було впроваджено додатковий етап перевірки свіжих продуктів перед відправкою, що дозволило значно зменшити кількість повернень через незадовільний стан товарів.

З огляду на успіх першого даркстору, VARUS планує відкриття ще одного у 2025 році. Це дозволить збільшити пропускну здатність сервісу та скоротити середній час доставки до рекордних показників.

"Даркстори – це майбутнє онлайн-замовлень. Ми бачимо, як зростає попит на швидку доставку, і впевнені, що технології та оптимізовані процеси дозволяють нам зробити сервіс ще кращим. Ми плануємо розширювати цю модель у 2025 році", – зазначає Емілія Михальська, операційна директорка VARUS.UA.

Головні зміни:

Прорив у швидкості доставки – клієнти отримують замовлення швидше та точніше .

– клієнти отримують замовлення . Оптимізація логістики – покращене управління процесами збору та обробки замовлень.

– покращене управління процесами збору та обробки замовлень. Задоволені клієнти – позитивні відгуки та зростаючий рівень довіри до VARUS.UA.

VARUS.UA та світові тренди e-grocery

Автоматизація e-commerce — ключова тенденція у світовому ритейлі. Лідери ринку вже використовують повністю роботизовані склади, що дозволяють обробляти тисячі замовлень за лічені хвилини. У VARUS також працюють над впровадженням елементів штучного інтелекту для ще швидшої обробки замовлень, що допоможе підтримувати високу точність збору товарів та ефективно управляти запасами.

Запуск даркстору VARUS став важливим кроком у розвитку українського e-grocery. У 2025 році компанія планує масштабувати цю модель, впроваджуючи автоматизовані рішення для ще швидшої доставки. VARUS.UA не просто слідує трендам — він створює нові стандарти якості онлайн-шопінгу в Україні, підтверджуючи, що український ритейл готовий конкурувати зі світовими гігантами.