Фермери в Україні нарощують інтерес до інвестиційного кредитування – П.Гузирь

АТ "ОТП БАНК" фіксує зростання інтересу українських аграріїв до кредитування на інвестиційні цілі. Про це розповів керівник альтернативних каналів продажів "Агро Фабрика" ОТП БАНК Павло Гузирь під час круглого столу "Агрокредитування: як фермерам отримати кошти на посівну", проведеного "Фінансовим клубом".

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АТ "ОТП БАНК" фіксує зростання інтересу українських аграріїв до кредитування на інвестиційні цілі. Про це розповів керівник альтернативних каналів продажів "Агро Фабрика" ОТП БАНК Павло Гузирь під час круглого столу "Агрокредитування: як фермерам отримати кошти на посівну", проведеного "Фінансовим клубом".

"Ми бачимо покращення фінансового стану позичальників. Ми бачимо, що фермери більш впевнено залучають інвестиційні кредити. Агровиробники оновлюють парк сільсьогосподарської техніки, поливні машини, трактори, комбайни, переходять на більш сучасне обладнання, вкладаються в енергеефективні рішення, будуть лінії переробки. Це говорить про сталість та про зростання впевненості. За нашими підрахунками, наразі десь близько 30% кредитів беруть саме на інвестиційні цілі", — розповів Гузирь.

Він додав, що у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" Банк надає кредит на оновлення парку сільськогосподарської техніки та/або автотранспорту під 5-7% річних строком до 5 років. Також, у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" Банк надає фінансування на придбання обладнання для сушіння продукції рослинництва, елеваторів для зберігання зерна, а також для інвестицій у переробку. Програма передбачає фінансування під 5-7% річних строком до 5 років. Кожну з цих програм можна поєднати з кешбеком до 10% від Європейського банку реконструкції та розвитку, за умови відповідності вимогам ЄБРР.

"Поєднання декількох програм в одній – це рішення, яке дозволяє аграрію залучити кредитування на найбільш вигідних умовах. Ми вважаємо, що поєднання програм інвестиційного кредитування з кешбеком від ЄБРР є дуже вигідним та викликає найбільше зацікавлення у фермерів. Крім цього ОТП БАНК є учасником державної програми "Зроблено в Україні", яка передбачає 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Що також можна поєднувати з тією ж програмою 5-7-9", — сказав П. Гузирь.

Він зазначив, що ОТП БАНК пропонує клієнтам кредитну програму для залучення коштів під купівлю землі сільськогосподарського призначення. Фінансування надається строком до 7 років, з авансом – від 20%. При цьому, клієнти Банку можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", щоб залучити кредитні кошти на купівлю землі. Також, фінансування можна отримати за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program), яку ОТП БАНК реалізує у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Разом з цим, Банк реалізує низку програм на спеціальних умовах для посилення енергонезалежності українських компаній, у тому числі аграрних. Зокрема, можна отримати кредит на фінансування проєкту з посилення енергонезалежності підприємств за зниженою ставкою 5, 7 або 9% річних. ОТП БАНК кредитує проєкти із забезпечення підприємств всіма видами децентралізованих джерел генерації: сонячні панелі із системами накопичення та зберігання енергії, потужні дизельні або газопоршневі (когенераційні) генератори, а також вітрові електростанції й біогазові установки.

У межах програми спільного фінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку позичальники зможуть отримати додаткову перевагу у вигляді кешбеку до 15% від вартості проєкту.

Деталі: https://www.otpbank.com.ua/agribusiness/