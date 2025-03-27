Рейтинг стійкості банків за версією "Мінфіну": ОТП БАНК у п'ятірці лідерів

АТ "ОТП БАНК" вкотре увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу стійкості банків за версією порталу "Мінфін".

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Під час дослідження до уваги береться стійкість банку до стресів і лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів й платіжна репутація. Також має значення оцінка експертів. Рейтинг визначається кількістю зірок кожного банку: від 1 до 5, які залежать від значення загального балу.

Рейтинг стійкості банків "Мінфіну" – це щоквартальна оцінка діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Видання розглядає фінустанови, у яких громадяни тримають не менш ніж 1 млрд грн. У 4 кварталі 2024 року цьому критерію відповідали 35 банків.

Ознайомитися з повною версією рейтингу можна за посиланням.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 р. ОТП БАНК також перебував у першій п’ятірці рейтингу стійкості.

Нещодавно Банк увійшов у ТОП-5 найнадійніших банківських установ за версією бізнес-видання Mind, а також у п’ятірку лідерів фінансового ринку України за оцінкою бізнес-порталу Delo та журналу "ТОП-100: Рейтинги найбільших". За результатами 4 кварталу 2024 р. ОТП БАНК отримав найвищий індекс "А" фінансової надійності та посів п’яте місце у рейтингу згідно з розрахунками інструменту Bank_FinScore, здійсненими аналітичним відділом YouControl.