Свідомий майстер — здорова індустрія: як Анастасія Онопрійчук змінює бʼюті-сферу через психологію

Інтервʼю з авторкою унікальної методики підтримки ментального здоров’я бʼюті-майстрів та учасницею Ukrainian Beauty Forum у Нью-Йорку.

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— Анастасіє, нещодавно ви презентували свою авторську методику на Ukrainian Beauty Forum у Нью-Йорку. Розкажіть, як це було?

— Це був дуже потужний досвід. Як партнерка заходу, я мала змогу представити свою методичку фахівцям бʼюті-сфери з різних країн. Я особисто розповідала про її суть, відповідала на запитання, ділилася практичними рішеннями. Я бачила в очах людей щирий інтерес, і саме тоді зрозуміла: те, що я створила — надзвичайно актуальне. У сфері є величезний запит на ментальну підтримку майстрів, але дотепер цю потребу не було належно закрито. Моя методика — перший структурований продукт, який заповнює цю прогалину.

— Ви понад 12 років працюєте у сфері манікюру. Коли виник інтерес до психології?

— Дуже природно. Працюючи з клієнтами, я постійно чула особисті історії, бачила, як людям важливо бути почутими. Мене завжди цікавило глибше розуміння поведінки, емоцій, реакцій — і я пішла вчитися на психолога. Ця освіта дала мені інструменти, які я зараз інтегрую у свою професію. Я — не психолог, що працює у бʼюті, і не просто майстер. Я — фахівчиня, яка поєднує обидві ролі та створює нову якість послуги.

— Розкажіть про саму методику. У чому її суть?

— Це практичний посібник, у якому я зібрала ключові аспекти психологічної стійкості для бʼюті-майстрів: як не вигорати, як будувати професійні кордони, як правильно взаємодіяти з клієнтами, зберігаючи себе. Я врахувала весь свій досвід роботи в індустрії — з її темпом, емоційним навантаженням, постійним контактом із людьми. Цей матеріал я створила для майстрів, які хочуть довго, стабільно і з любов’ю працювати в улюбленій справі.

— Наскільки ця тема, на вашу думку, актуальна саме в США?

— Дуже. Тут бʼюті-сфера розвинена, але фокус — здебільшого на сервіс, техніку, результат. Про майстра як людину мало хто говорить. Я бачу великий потенціал у тому, щоб розширювати професійну свідомість, допомагати спеціалістам працювати якісніше, але без втрати себе. І ця ідея вже знаходить відгук у місцевих фахівців.

— Чи плануєте масштабувати цей напрям?

— Уже планую. Після презентації методички я отримала запрошення виступити на кількох галузевих подіях. Також веду переговори щодо запуску навчального модуля для бʼюті-майстрів, де ми будемо вивчати не лише техніку, а й емоційний інтелект, комунікацію, самозбереження. Моє завдання — дати фахівцям те, що я б сама хотіла мати на старті карʼєри.

— Як ви бачите майбутнє бʼюті-індустрії у світовому масштабі?

— Це має бути сфера, в якій не лише клієнт щасливий, а й майстер ресурсний. Світова бʼюті-індустрія потребує глибшого підходу. І я дуже хочу бути частиною цієї трансформації. Я знаю, що мій досвід — унікальний, і він уже приносить користь. А значить, я рухаюся у правильному напрямку.