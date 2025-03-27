Ukraїner та PR Army створили проєкт про передумови та наслідки депортації кримських татар

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Ukraїner та громадська організація PR Army випустили проєкт "Позбутись непокірних. Як росіяни витісняли кримських татар". Він приурочений до 27 березня 2014 року, коли Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194.

Цей проєкт у відеоформаті візуалізує історію передумов і наслідків окупації Криму та депортації кримських татар.

Основна увага зосереджена на етнокультурному аспекті: як знищували ідентичність кримськотатарського народу, трансформували Крим, руйнували його культуру та безжально експлуатували його ресурси. У матеріалі використано унікальні архівні кадри Криму і кримських татар, зібрані з різних архівів, які відкривають маловідомий для багатьох образ справжнього Криму до депортації.

Візуальну частину доповнюють голоси очевидців – цитати тих, хто пережив депортацію, які звучать у ключових моментах проєкту. Завершальним акцентом стали вірші, що надають матеріалу особливого емоційного забарвлення. Зокрема, вперше кримськотатарською мовою був перекладений відомий вірш Лілі Буджурової "Коли ми повернемося". Це наповнило проєкт глибоким особистісним змістом, роблячи його не лише художньо виразним, а й чуттєвим нагадуванням про трагедію, що торкнулася тисяч людських доль.

Переглянути відео українською на Ютуб-каналі Ukraïner: https://youtu.be/1SjhNoP7oRU

Довідка.

PR Army – незалежна українська неприбуткова організація, що займається підвищенням обізнаності про війну та зміцненням іміджу України у світі.

Команда займається адвокацією потреб та працює зі світовими медіа та зв’язує українських свідків війни, офіційних осіб та експертів із різних тем із міжнародними журналістами. Місія PR Army – допомогти Україні виграти інформаційну війну проти РФ та побудувати імідж України як демократичної та незалежної європейської країни. Створена за кілька годин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Ukraїner – це спільнота та організація, що з 2016 року досліджує Україну та український контекст, розповідає історії самим українцям, а також транслює їх у світ, перекладаючи десятками мов.

Під час повномасштабної війни Ukraїner фіксує історії спротиву українців, записує інтерв’ю з активістами та інтелектуалами та викриває російську пропаганду. У той же час Ukraїner продовжує видавати книжки, що розповідають про українську сучасну та живу історію, та фотоальбоми, що продовжують презентувати нашу країну.