Ferrexpo сообщило о прекращении автоматического возврата НДС ее предприятиям

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Горнорудная компания Ferrexpo, которая является владельцем Полтавского, Еристовского и Белановского горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), сообщила о прекращении возмещения НДС ее предприятиям в марте 2025 года, сообщает издание Gazeta. В компании отметили, что данная ситуация привела к нарушению стабильной работы предприятий, снижению объемов производства на предприятиях и сокращению рабочих мест с одновременным уменьшением налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Это также привело к уменьшению отгрузок Укрзализныцей продукции в адрес потребителей, а также уменьшение работы портов по перегрузке объемов готовой продукции для клиентов в Европе, Ближнем Востоке и Азии.

"Мы получили налоговые документы, в которых утверждается, что нашим украинским предприятиям не будет "автоматически" возвращен экспортный НДС в марте. В условиях, когда страна уже четвертый год переживает полномасштабную войну, а предприятия каждый день сталкиваются с новыми вызовами, уменьшение наших оборотных средств в виде невозврата экспортного НДС может иметь тяжелые последствия. Мы уже вынуждены сократить производство до 25% нашей полной мощности и не довыработаем ориентировочно 4 млн тонн продукции в 2025 году, в свою очередь Укрзализныця уменьшит объемы своих перевозок на эти 4 млн тонн, а порты не перегрузят эти 4 млн тонн продукции на экспорт. И государство не получит валютную выручку от экспорта этой украинской продукции. А это, в свою очередь, уже привело и приведет к сокращению тысяч рабочих мест по всей цепи производства и отгрузок готовой продукции, снижению уровня заработных плат, а также налогов с этих зарплатных начислений, недополучению бюджетами всех уровней необходимых средств, уменьшению ВВП области и страны, а также ухудшению экономической и инвестиционной ситуации в нашем государстве", — сообщил Дмитрий Винивитин, председатель профсоюзного комитета ЧАО "Полтавский ГОК" компании Ferrexpo.

По данным издания, предприятия компании Ferrexpo являются одними из крупнейших промышленных производителей в Украине и входят в лидеры среди экспортеров горно-металлургической продукции, обеспечивая валютные поступления в страну, которые с начала полномасштабного вторжения России составили миллиарды долларов США. За период начиная с февраля 2022 года предприятия Ferrexpo перечислили более 150 миллионов долларов США заработных плат своим работникам, как один из крупнейших покупателей товаров и услуг в Украине оплатили национальным поставщикам более 1,8 миллиарда долларов, уплатили более 300 миллионов долларов налогов и рентных платежей и инвестировали более 300 миллионов долларов в капитальные расходы для поддержки и модернизации своих производств, а также предоставляют рабочие места для более 8,5 тысяч работников своих предприятий и более 30 тысяч сотрудников смежных отраслей.

Компания Ferrexpo призвала Министерство Финансов и Государственную налоговую службу Украины вмешаться в решение этой ситуации, а также решить вопрос относительно возмещения экспортного НДС для ее предприятий.