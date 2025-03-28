Декарбонизация, цифровизация и ИИ: ССО Метинвеста Дмитрий Николаенко — о будущем компании

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Тренд на декарбонизацию открывает перед Метинвестом новые возможности для расширения производства и модернизации мощностей, а развитие ИИ позволяет внедрять принципиально новые цифровые решения. Об этом рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Николаенко в большом интервью для проекта FAQ talks, очерчивая будущее развитие компании.

"Тренд на декарбонизацию открывает возможности для производства окатышей DRI-класса, HBI и электростали, а также для модернизации наших украинских и европейских предприятий и расширения дистрибуционной сети. Так что на ближайшие 10 лет нам точно есть что делать. Сейчас нет адекватных заменителей стали — она уникальна как материал для производства многих вещей, и является на 100% перерабатываемой. Почти все можно сделать из стали. У нас есть сырьевая база, рынок и команда специалистов — надо просто брать и делать", — говорит Николаенко.

Также, по его словам, компания активно использует постоянно развивающиеся управленческие ERP-системы, которые позволяют оперативно работать с цифрами и аналитикой.

"Мы имеем много цифровых инструментов, не все из них мы используем в полной мере, но активно развиваем эти механизмы, и они уже дают ощутимый экономический эффект: выход на новых клиентов, систематизацию прайсинга и более структурированное ценообразование. Кроме того, автоматизация документооборота помогает минимизировать ошибки и влияние человеческого фактора. В результате сокращается время работы с клиентом и обработки заказов, а также уменьшается количество ошибок", — пояснил коммерческий директор.

Кроме того, по его словам, активно компания применяет и элементы ИИ — уже стало намного проще искать информацию, а со временем этот функционал будет расширен.

Как известно, Метинвест Ахметова ранее внедрил собственную разработку на основе ИИ, которая получила название ForgeCheck. Она выявляет дефекты при производстве слябов — металлургического полуфабриката, из которого изготавливается листовой прокат на "Запорожстали". Прогнозируемая экономия в год для компании уже составляет $250 000, но это не предел.

Ранее Метинвест включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.