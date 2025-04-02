Vogue показал, как украинские женщины осваивают мужские профессии на примере мастерицы-металлурга из Метинвеста

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Олеся Голуб в свои 42 года руководит коллективом в 50 человек на одном из крупнейших металлургических предприятий Украины — заводе "Каметсталь" компании Метинвест. Это единственное место в мире, где делают специальные заготовки для железнодорожного транспорта, которые потом используются в вагонах и локомотивах. Об этом говорится в материале Vogue.

"В детстве я хотела стать врачом, акушеркой-гинекологом. Мечтала увидеть, как рождается жизнь. Здесь, на комбинате, она тоже рождается. Просто из расплавленного сырья — железной руды, агломерата, окатков и кокса — мы получаем продукцию, необходимую человечеству", — рассказывает Олеся Голуб. Речь идет о чугуне, арматуре и стальном прокате, которые нужны для возведения высоток и мостов, прокладки железной дороги и метро.

В металлургию Олеся попала случайно: экзамены в Днепровский государственный технический университет сдала за компанию с подругой. Начинала в доменном цехе на рабочей должности, со временем перешла на административную работу. Полгода назад ей предложили стать мастером производства. Она колебалась: "Если на предыдущей должности отвечала за документы, то здесь — за жизнь людей".

Сейчас она руководит участком, куда гигантские грузовые ковши доставляют шлак после выпуска из доменной печи. Голуб контролирует процесс транспортировки, распределяет подчиненных на отдельных участках, следит за безопасностью. Работа тяжелая: шумы, высокая температура, душный воздух — поэтому ее традиционно считают мужской. Преодолевать этот стереотип Олесю побуждают не только собственные амбиции, но и реалии жизни: часть металлургов сейчас в ВСУ, поэтому некоторые профессии, которые раньше были за мужчинами, осваивают женщины.

Ранее издание The Monitor также отмечало, что война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин — все чаще они занимают должности, которые раньше считались сугубо мужскими, в том числе в шахтах и металлургии.