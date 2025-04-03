Мурали у Нью-Йорку та оформлення дому для зйомок Marvel: українська художниця Олександра Короленко підкорює світову арену

Олександра Короленко — професійна художниця, яка спеціалізується на аерографії та мурал-арті. Вона має значний досвід у створенні масштабних настінних розписів, поєднуючи різні техніки, щоб наповнити простір новим змістом і візуально трансформувати його.

За свою кар’єру Олександра створила понад 300 муралів, працюючи над проєктами для готелів, ресторанів і комерційних просторів. Її роботи вирізняються унікальним стилем і витонченим виконанням і гармонійною кольоровою палітрою.

Сьогодні вона працює в Нью-Йорку, реалізуючи амбітні художні проєкти та продовжуючи залишати свій мистецький слід як в Україні, так і за її межами.

Поговорили з Олександрою про те, як нове оточення може вплинути на творчість, які перспективи мають українські митці за кордоном та які проекти вже стали знаковими.

— З чого почалось ваше захоплення аерографією?

— Моя пристрасть до аерографії почалася під час навчання в університеті. Я була захоплена тим, як виглядають розмальовані автомобілі на вулицях мого міста. Це і стало відправною точкою мого творчого шляху. Натхненна цією технікою цей захват переріс у постійне навчання та експерименти, які допомогли мені знайти власний творчий шлях. І це швидко стало моєю улюбленою технікою.

З часом я розширила свою практику і почала малювати фрески, застосовуючи свої навички до масштабних проєктів. Я почала комбінувати різні техніки, щоб досягати більшої глибини та виразності у своїх роботах.

Мені подобається універсальність та свобода аерографії. Немає обмежень — можна працювати майже на будь-якій поверхні та будь-якого розміру, при цьому створюючи деталізовані та реалістичні зображення. Ця техніка дозволяє експериментувати й втілювати складні ідеї, роблячи кожен твір унікальним та емоційно виразним. Тепер я не можу уявити своє життя без аерографа.

— Зараз ви проживаєте в США, як це відобразилось на творчості?

— Переїзд до США не був частиною мого плану, але з початком повномасштабного вторгнення рішення ухвалилося спонтанно.

Ця зміна стала не лише випробуванням, а й точкою перезапуску моєї творчості. Нове середовище змусило адаптуватися, виходити за звичні рамки й фактично починати все з нуля. Проте саме цей переломний момент відкрив переді мною нові перспективи. Тут я змогла заявити про себе, розширити свої творчі можливості та знайти своє місце у світі масштабного мистецтва.

— Чи вплинуло нове місце на саму творчість? Можливо, з’явились нові тематики для досліджень?

— Так склалось, що я переїхала у Нью-Йорк — справжній культурний центр, де поєднуються безліч традицій, світоглядів і мистецьких підходів. Це місто емігрантів, і саме ця різноманітність значно вплинула на мою творчість.

Тут зібралися люди з усього світу, і кожна культура має своє унікальне бачення краси. У когось це яскраві, насичені кольори та складні орнаменти, у когось — мінімалізм та прості форми. Деякі традиції в мистецтві глибоко символічні, інші зосереджені на деталях і техніці.

Нью-Йорк дав мені можливість не лише бачити цю різноманітність, а й інтегрувати її у своє мистецтво, роблячи його ще більш змістовним і глибоким.

— На вашу думку, як стати затребуваним художником за кордоном?

— Підкорення аудиторії та створення бази клієнтів будь-де складне завдання. Але щоб пройти цей етап швидше за кордоном, то краще накопичити необхідний багаж знань і досвіду вдома. Це дасть більше впевненості, відкриє більше можливостей. Але потрібно бути внутрішньо готовим, що навіть з сильним портфоліо труднощі нікуди не дінуться, і потрібно бути щоразу доводити свій професіоналізм. Тому на додачу до технічних навичок бажано мати наполегливість.

Ще одразу краще готуватись до того, що те, що вдома було базою та очевидним станом речей, в новій країні буде зовсім іншим. Це стосується як самого мистецтва, так і ведення проєктів. Потрібно буде заново себе переучувати, адаптуватись до нових умов, а й подекуди докорінно змінюватись.

І головне, що може суттєво допомогти — це вміння спілкуватись, чітко доносити свої ідеї та домовлятись з клієнтами. Це може бути складним завданням, особливо на початку, але з часом все стає зрозумілішим, і досвід допомагає легше долати труднощі.

— Чи є різниця в проєктах в Україні та в США?

— Головна відмінність — масштаб і кількість можливостей. За кордоном їх значно більше і це дозволяє швидше розвиватись, розширювати свої горизонти, по новому дивитись на свою творчість та мати більше перспектив для розвитку.

В США дуже цінують професіоналів своєї справи, в тому числі і художників. Є розвинена система підтримки творчості, ресурси для реалізації навіть інноваційних ідей, при цьому є високі стандарти до організації роботи. Все це є благодатним ґрунтом для розвитку, експериментів з творчістю та роботою над проєктами, які раніше здавалися недосяжними.

— Над якими проєктами вже вдалось попрацювати в США? Чи є серед них знакові?

— Незважаючи на те, що я перебуваю тут не так довго, мені вдалося реалізувати дуже багато проєктів, і деякі з них стали справді знаковими.

Наприклад, я брала участь у проєкті "X-Men", де я і ще декілька художників відповідали за оформлення величезного будинку, що використовувався для зйомок знаменитої на весь світ кіностудії Marvel. Ми створювали унікальний картон-стайл, який додав цьому місцю особливої атмосфери (від Bednark і CoJo студії).

Ще одним з моїх улюблених проєктів став "New York Aquarium", де ми працювали над створенням муралу: розписували стіну з зовнішньої сторони безпосередньо на узбережжі, з неймовірним видом на океан. Це був масштабний проєкт, де працювало багато художників від MPI Company.

Також я мала честь працювати над оформленням грузинського ресторану "Laliko", де створила атмосферну фреску, що чудово відображала дух та традиції грузинської культури.

Не можу не згадати і проєкт "The Detailing Hub Pro Auto Customs", для якого я розробила і успішно втілила у життя мурал, на якому зображений спортивний автомобіль на фоні нічного Нью-Йорку.

Я вдячна за можливість працювати над кожним з цих проєктів, адже кожен раз я дізнавалась більше нового, розширяла горизонти своєї творчості, що в свою чергу приводять до нових, захоплюючих проєктів.

— Які у вас подальші плани?

— У планах розширювати масштаби проєктів та більше експериментів зі стилем та з новими художніми техніками.

Окрім цього, мене цікавлять міжнародні колаборації. Я прагну створювати проєкти, що матимуть культурний та соціальний вплив. Мистецтво має силу змінювати світ, надихати та трансформувати, і я прагну бути частиною цього руху.