Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков: невозврат НДС компании Ferrexpo ставит под угрозу работу всего ГМК Украины

Объединение предприятий отечественного горно-металлургического комплекса "Укрметаллургпром" глубоко обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг одного из ведущих украинских производителей и экспортеров железорудной продукции — компании Ferrexpo. Отсутствие возврата экспортного НДС уже повлияло и будет иметь еще большие негативные последствия не только для самой компании, но и для горно-металлургического комплекса и экономики Украины в целом.

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Об этом говорится на сайте компании, пишут "Украинские новости".

"В ситуации полномасштабного вторжения и несмотря на потери, понесенные в ходе войны, горно-металлургический комплекс Украины продолжает работать и быть одной из экономических опор для нашей страны. Предприятия отрасли обеспечивают население рабочими местами, бюджеты — налогами, а также способствуют курсовой стабильности за счет поступления валютной выручки в страну. Отдельно хочу выделить вклад ГМК предприятий в победу Украины — компании не только платят все необходимые налоги и сборы, но и выступают крупными донорами помощи для нужд нашей армии", — отметил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Ferrexpo в Украине — это Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты. Компания занимает одно из ключевых мест в украинском ГМК, и от ее стабильной работы зависит функционирование многих смежных отраслей экономики. "Это тысячи работников самих предприятий и смежных отраслей, это благосостояние региона и страны. Мы имеем внешнего врага и сейчас, как никогда должны, быть объединенными ради победы и будущего. Невозвращение НДС Ferrexpo приводит к снижению объемов производства компанией, уменьшение отгрузок нашей железной дороге и портам, сокращение выручки от экспорта украинской продукции, свертывание инвестиций в нашу экономику и уменьшение ВВП Украины", — добавил Александр Каленков.

Каленков отметил, что фискальные органы должны неуклонно соблюдать законодательство и обеспечивать равные условия для всех компаний, независимо от их размера или отрасли. Это включает в себя соблюдение четких процедур и сроков для возврата НДС, особенно для экспортных предприятий. Невыполнение этих обязательств ставит под угрозу способность Украины конкурировать на международных рынках, привлекать инвестиции и развивать свою экономику.