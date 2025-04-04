Farmak спростовує фейк про завищену ціну на "Тріомбраст" у контракті з військовим госпіталем МОУ та розцінює це як спробу дискредитації українського виробника

У зв’язку з публікацією в окремих ЗМІ інформації щодо нібито завищеної на 40% вартості лікарського засобу "Тріомбраст" при його постачанні для потреб Міністерства оборони України, компанія Farmak заявляє, що така інформація є неправдивою та спрямованою на дискредитацію українського виробника.

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Контракт на постачання ліків "Тріомбраст" був укладений із Головним військовим клінічним госпіталем МОУ 27 березня 2025 року за процедурою запит пропозицій через Prozorro Market (ідентифікатор оголошення: UA-2025-03-13-011363-a) відповідно до чинного законодавства.

Угода передбачала постачання 1100 шт ампул препарату. Ціна за одну ампулу склала 119,40 грн без ПДВ. Відповідно ціна за упаковку (5 шт в коробці) – 597 грн. без ПДВ. Гранично-оптова (референтна) ціна, зареєстрована в Міністерстві охорони здоров’я України на цей лікарський засіб складає 597,45 грн без ПДВ.

Публікації, в яких стверджується, що закупівля відбулася без тендеру та за завищеною ціною, не відповідають дійсності. Закупівля здійснена відповідно до Постанови 1178 КМУ, яка визначає порядок і перелік товарів, обов’язкових до закупівлі закладами охорони здоров’я через Prozorro Market.

Щодо ціни: згідно з даними сайту tabletki.ua, вартість "Тріомбрасту" в аптечних мережах коливається від 423,72 грн до 1070 грн. Ціна 423,72 грн представлена лише в кількох аптеках мережі "Бажаємо здоров’я" по всій Україні, де в наявності по 1–2 ампули з терміном придатності до 06.2025.

Водночас на офіційному сайті аптеки "Бажаємо здоров’я" ціна препарату з тривалим терміном придатності становить 857 грн.

Відповідно аптеки можуть самостійно формувати ціну, враховуючи в тому числі термін придатності. І якщо він закінчується, аптеки можуть робити знижку, щоб швидше реалізувати продукт.

Узагальнений аналіз цін на "Тріомбраст" на tabletki.ua демонструє, що роздрібні ціни значно перевищують гранично-оптову ціну, затверджену МОЗ. Тому порівняння вартості в межах державного контракту з ціною продукту, який представлений в аптеці однією ампулою з майже вичерпаним терміном придатності є некоректним та свідчить про поверховість аналізу й недостатню обізнаність автора публікації.

Компанія Farmak закликає представників медіа дотримуватись журналістських стандартів, ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією та не поширювати недостовірні або перекручені дані.

Вдячні тим медіа, які розібравшись в ситуації, спростували чи видалили неправдиву інформацію.