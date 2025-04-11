Встраиваемая техника Haier для кухни — баланс между комфортом, стилем и инновациями

Кухня мечты — это не только о рецептах, но и об атмосфере: аромат свежей выпечки, теплый свет, удобство в каждом движении. Именно такое пространство создает Haier, предлагая комплексные решения для кухонного пространства. Они не только экономят ваше время, но и поднимают уровень ежедневного комфорта. Духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки, посудомоечные машины и микроволновые печи бренда — это сочетание передовых технологий и безупречного дизайна.

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Встраиваемые духовые шкафы Haier — профессиональные возможности в вашей кухне

Различные встраиваемые устройства от Haier не заставляют выбирать между безопасностью, инновациями, удобством и эстетикой. Они сочетают все эти критерии, а потому предлагают большое количество преимуществ:

3 системы очистки: пиролитическая, каталитическая и гидролитическая;

внутреннее покрытие гладкой эмалью;

безопасность благодаря двойному стеклу дверцы и плавному закрытию;

наличие двойного гриля;

качественное LED-освещение и термощуп;

управление через мобильное приложение hOn.

Индукционные и газовые варочные поверхности — универсальность, которая покоряет

Haier предлагает индукционные и газовые варочные поверхности, которые соответствуют самым высоким стандартам производительности, безопасности и дизайна, предоставляя вам свободу в выборе оптимального способа приготовления пищи.

Gas On Glass Series 4 — элегантность и мощность классической газовой поверхности

Haier создали стильную, надежную и долговечную варочную поверхность Gas On Glass Series 4. Она имеет следующие особенности:

чугунные решетки для устойчивости и долговечности;

система газ-контроля автоматически отключает газ в случае затухания пламени;

конфорки разных размеров, включая XXL с удвоенной мощностью, обеспечивают быстрое приготовление даже самых сложных блюд.

Индукционная варочная поверхность Haier Series 4 — новый уровень кулинарной свободы

Встроенные устройства имеют широкие возможности искусственного интеллекта для подбора оптимальных настроек, чтобы сделать процесс приготовления творческим и интуитивным. Поверхность имеет еще много преимуществ:

большая мощность 7.4 кВт при одновременном использовании всех зон нагрева;

блокировка, автоматическое отключение и контроль мощности гарантируют максимальную безопасность при использовании.

простая установка — есть возможность установить поверхность вровень со столешницей;

функция VaryCook дает возможность выбирать более высокую или более низкую температуру простым перемещением кастрюли вверх или вниз, и уровень мощности меняется автоматически;

- функция "Мост", позволяющая объединить две конфорки в одну;

- Wi-Fi синхронизация с вытяжками Haier.

Интеллектуальные вытяжки Haier — свежий воздух без лишнего шума

Вытяжки серии I-Link и ID-Link не только эффективно очищают воздух, но и добавляют инновационный функционал:

управление через приложение hOn и синхронизация с варочными поверхностями Haier для автоматической регулировки мощности;

тихий мотор работает без лишнего шума, обеспечивая комфорт даже во время длительного приготовления пищи;

жировые фильтры легко снимаются и моются в посудомоечной машине;

угольный фильтр для дополнительной очистки от запахов и загрязнений.

Посудомоечные машины Haier — максимальная чистота без ваших усилий

Haier создает посудомоечные машины, сочетающие эффективность и удобство:

инверторный двигатель обеспечивает минимальный уровень шума и мощность одновременно;

разбрызгиватель Powerwash с шестью струями воды для сложных задач;

система Crystal Protect для защиты стекла, хрусталя и деликатной посуды;

автоматическое открывание дверцы в конце цикла для естественной сушки;

индикатор состояния цикла позволяет легко контролировать процесс мытья.

Модели шириной 45 или 60 см могут мыть от 11 до 16 комплектов посуды, что делает их идеальным решением для семей любого размера.

Встраиваемые микроволновые печи Haier — стиль и эффективность в одном корпусе

Микроволновые печи Haier — это современный дизайн в сочетании с передовыми функциями:

равномерное распределение микроволн для идеального приготовления без холодных зон;

функция гриля для создания аппетитной корочки;

автоматические программы для различных блюд;

энергоэффективность без потери производительности.

Haier сочетает инновации и комфорт, помогая создать кухню, которая соответствует вашим требованиям. Узнайте больше о встраиваемой технике бренда у популярных ритейлеров.