Ветеранська сила Kernel: підтримка від мобілізації до повернення на робочі місця

Програма підтримки ветеранів у Kernel охоплює цілий комплекс напрямків та передбачає залучення не лише співробітників різних рівнів, а й рідних та близьких військовослужбовців. Компанія постійно поряд з колегами від моменту мобілізації і до їх адаптації вже після служби. Психологічна підтримка, фізична реабілітація, курси перепідготовки та юридичні консультації – це лише частина тих можливостей, які Kernel пропонує своїм ветеранам та їх родинам. Детальніше про ветеранські проєкти найбільшого агроекспортера країни та одного з найбільших роботодавців читайте у нашому матеріалі.

Зустріч з веЗавдяки офлайн-зустрічам з ветеранами у компанії формують окремі ком'юнітітеранами

Нічого для ветеранів без ветеранів

Від лютого 2022 року Kernel системно підтримує ЗСУ, забезпечуючи окремі підрозділи необхідною технікою, обладнанням та закриваючи інші запити. Натепер загальна сума підтримки від компанії становить вже близько 3,5 млрд грн. Для компанії ця допомога була і залишається ще й особистою історією: понад 1000 співробітників були мобілізовані, 54 працівників залишилися на полі бою назавжди, а 157 колег повернулися до компанії вже у статусі ветеранів.

"Ми намагаємося охопити підтримкою кожного, кого торкнулася війна, — повністю забезпечуємо мобілізованих колег усім необхідним для захисту, розвиваємо напрямки допомоги бригадам ЗСУ та пораненим бійцям – через проєкт "Корпоративне волонтерство", у рамках якого наші співробітники відвідують воїнів у шпиталях по всій Україні. Це важливий етап не лише для допомоги війську, а й для нас, адже він передує адаптації та поверненню ветеранів: коли співробітники-військовослужбовців знають, що їх чекають вдома не лише родини, але й колеги – це дає впевненість та віру в майбутнє", — розповідає Наталія Теряхіна, Директор з персоналу Kernel.

Наталія Теряхіна, директор з персоналу Kernel

Програми підтримки ветеранів у Kernel функціонують ще з 2014 року. Проте з повномасштабним вторгненням у проєкту з’явилися нові обсяги, виклики та глибина. Переглянувши підходи та надавши їм актуальних сенсів, у компанії обрали головним принципом роботи у ветеранському напрямку – "Нічого для ветеранів без ветеранів". Від передбачає глибоку взаємодію з потребами співробітників, відгуком на їх запити та водночас надання широко спектру різнобічних форм адаптації та підтримки.

Всебічна підтримка ветеранів: як це відбувається на практиці

Робота зі співробітниками розпочинається вже на етапі їх мобілізації, коли кожен із них отримує одноразову матеріальну допомогу, необхідне обмундирування і в подальшому супровід у будь-яких питаннях. На кожному із підприємств компанії є визначені особи, котрі підтримують зв’язок з колегами, які зараз в армії та за потреби організовують їм персональну допомогу.

На сьогодні у ветеранському проєкті Kernel 157 ветеранів. При цьому працюють не лише безпосередньо з ними, а й з їхніми дружинами та дітьми, адже реінтеграція починається з найближчого оточення і далі поширюється вже на робочий колектив і соціум. З боку компанії до програми залучено 500+ учасників. Це керівники, колеги, HR-менеджери тощо.

Тематична зустріч з колегами ветеранами

До заходів підтримки входять такі напрямки:

добровільна діагностика та супровід психологів, які працюють за системою, розробленою Українським інститутом людини. Ветерани мають можливість скласти тести, за результатами яких є змога отримати психологічну підтримку.

додаткова фінансова підтримка на допомога сім’ям військовослужбовців та ветеранів.

увага до стану здоров’я ветеранів, передбачені програми із санаторно-курортним лікуванням. Ветерани разом з родинами мають змогу провести два тижні у санаторії, де для них розроблені заходи психологічної та культурно-спортивної реабілітації.

надання юридичного супроводу. Юристи компанії консультують та допомагають у ситуаціях, з якими доводиться стикатися ветеранам, їхнім родинам та співробітникам, чиї родичі перебувають у війську.

онлайн- та офлайн-зустрічі для ветеранів та окремо для їхніх родин. Ветерани з різних підрозділів компанії на таких зустрічах формують ком'юніті "своїх", які мають різний досвід та можуть стикатися з подібними етапами адаптації та повернення у соціум.

консультаційна підтримка у питаннях медичного та спеціалізованого реабілітаційного супроводу. Ветеран або його родина можуть звернутися з будь-яким запитом і ми допомагаємо у пошуку відповідних закладів.

"Робота з ветеранами передбачає перш за все адаптацію команди, середовища, у яке вони повертається. Для цього впроваджена стала система, яка включає навчання команди, HR та керівника, а також адаптацію робочого місця. Кожен керівник має алгоритм зустрічей з ветераном і подальшої роботи по їх результатам. Сценарій зустрічей включає регулярні особисті зустрічі для утримання в зоні уваги професійного та психологічного стану ветерана, щоб грамотно за потреби скоординувати робочу залученість. Також впроваджені KPI, за якими оцінюється ефективність адаптаційної програми. Ми системно підійшли до цього питання, оскільки розуміємо, що йдеться про двосторонній процес: адаптацію команди, суспільства та ветеранів, — ділиться Тетяна Караваєва, HRBP та менеджер проєкту "Адаптація ветеранів", Kernel. — Для керівників та команди застосовуємо й експериментальні методи, зокрема театр – як найкоротший шлях до серця та можливість торкнутися ветеранської теми шляхом емоцій, рефлекcії. Такі форми взаємодії допомагають краще отримувати зворотний зв’язок, розуміти потреби та пропонувати рішення".

Тетяна Караваєва, HRBP та менеджер проєкту "Адаптація ветеранів", Kernel

Також у Kernel ініціюють та підтримують зустрічі корпоративної ветеранської спільноти. Наприклад, у компанії є нетворкінг-канал для ветеранів у Telegram та окремий канал для дружин ветеранів, де вони можуть ділитися досвідом та підтримкою, регулярно організовують офлайн-події. Зустрічі мають певну тематику. Наприклад, у теплий сезон — це активний відпочинок на природі та рибалка, а у зимовий – спорт у залі, культурні події.

Зустрічі ветеранів мають певну тематику. У теплий сезон — це активний відпочинок на природі та рибалка

Проєкти з працевлаштування ветеранів

Ще одна сторона роботи з ветеранами – це повернення їх на роботу. На підприємствах Kernel, де працюють ветерани, створені нові робочі місця та адаптовані вже наявні – загальною кількістю 20. Переважна більшість ветеранів Kernel після служби повернулись на свої попередні посади.

У напрямку поглиблення взаємодії з ветеранами, включно з їх комфортним повернення до роботи, компанія співпрацює з кількома громадськими організаціями. Зокрема, це ГО Veteran-HUB, ГО "Центр зайнятості вільних людей" — допомагають обмінюватися досвідом та поглиблювання знання про особливості комунікації; ГО "Жіноча сила України" — її фахівці діляться інформацією та надають підтримку дружинам ветеранів; ГО "КРУК" — навчання/перенавчання ветеранів на курсах операторів БПЛА чи на цивільну професію на підприємствах.

Минулого року компанія доєдналася до проєкту SuperHumans "Go2Agro", мета якого – навчання та працевлаштування ветеранів у агросфері. Чотири працівники Kernel із числа ветеранів знялись у промороликах для проєкту, а відділ підбору персоналу співпрацює з кар’єрними консультантами SuperHumans з питань працевлаштування ветеранів у нашій компанії. Співпраця з Superhumans та "Go2Agro" — важлива не лише для ветеранів, організаторів і партнерів. Це загалом історія про те, що ветерани, в тому числі з інвалідністю, є цінними та ціннісними співробітниками для кожного роботодавця.

Вадим Медвідь – один з учасників цього проєкту. До повномасштабного вторгнення він працював трактористом у агрокластері Kernel на Чернігівщині. Перебуваючи на службі у ЗСУ, Вадим отримав поранення та втратив нижні кінцівки. Після демобілізації повернувся до роботи у компаній, отримав можливість перекваліфікуватися та став фахівцем із моніторингу та диспетчеризації. Окрім цього, Вадим ще й заповзятий учасник проєкту Kernel "Корпоративний волонтер", він відвідує поранених бійців у шпиталях та надихає своїм прикладом рухатися далі попри всі обставини.

Вадим Ведмідь, ветеран, фахівець з моніторингу та диспетчеризації Kernel

Відео про Вадима можна переглянути за посиланням:

Вихід за рамки: більше ніж підтримка колег-ветеранів

"Ми не ділимо ветеранів на "своїх" та "чужих", тому зараз прийшли до нових форм допомоги та підтримки там, де ми вже маємо напрацювання та досвід. Так, з початку 2025 року, розширили коло отримувачів інформаційного та консультаційного супроводу на всіх наших колег, які мають рідних у статусі військовослужбовця чи ветерана, — ділиться Марина Соколова, менеджер по роботі з ветеранами. – Це потрібно, адже на певних етапах саме на плечі рідних лягає низка справ, наприклад, коли рідна людина опиняється у статусі "зниклий безвісти" або отримує на війні поранення і потребує специфічного лікування чи реабілітації. У таких випадках ми надаємо повний супровід, юридичні консультації чи пошук відповідних закладів".

Марина Соколова, менеджер по роботі з ветеранами

Також з січня у компанії розширили послуги, які надаються у програмі "Корпоративний волонтер" для військовослужбовців із 72, 93 та 95 бригад, які Kernel підтримує на постійній основі. Тепер, окрім того, що співробітники компанії провідують бійців у шпиталях та лікарнях після поранень, Kernel також допомагає їм з юридичними консультаціями. "І хоча ці люди не є нашими колегами, ми розуміємо, які вони мають потреби та питання. Тому, готуючи роз’яснення нашим мобілізованим колегам чи ветеранам, ділимося ними також з іншими. У майбутньому, ми будемо раді бачити їх у рядах наших колег, тому для них завжди відкритий доступ до відкритих у Kernel вакансій", — пояснює Марина.

Програма підтримки ветеранів у Kernel — це філософія взаємопідтримки, взаємодії та спільного розвитку. Компанія активно ділиться своїм досвідом, відкриваючи нові можливості для співпраці з громадськими організаціями, іншими компаніями та усіма зацікавленими в розвитку інклюзивного суспільства. Важливими аспектами є не лише реінтеграція ветеранів у робочі процеси, але й підтримка їхніх родин, забезпечення умов для психологічної та професійної адаптації. У Kernel продовжують шукати нові форми роботи з ветеранами та відкриті для обміну експертизою, щоб створювати єдиний простір, де кожен ветеран знайде своє місце і можливості для повноцінного життя.