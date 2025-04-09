Евгений Иванченко: "Автоматизация — это щит кибербезопасности будущего"

Один из ведущих экспертов в области тестирования и кибербезопасности с опытом работы в крупнейших международных компаниях, включая Vodafone и CareMetx, LLC рассказал, как автоматизация тестирования помогает защищать бизнес от киберугроз.

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Современные IT-системы работают в условиях постоянных угроз и высоких нагрузок, а их отказ может стоить компаниям миллионов долларов. Для предотвращения подобных убытков существуют технические решения. Однако существуют нюансы, которые важно учитывать еще на этапе их разработки, говорит инженер по разработке программного обеспечения для автоматизированного тестирования IT-продукта Евгений Иванченко автор инновационных методик в области кибербезопасности, тестирования и DevOps. Победитель международной премии BrainTech Awards 2024 в номинации "Лучший QA/QC-специалист". Он более 10 лет создает автоматизированные решения, повышающие киберзащиту бизнеса. Их уже применяются в крупнейших международных проектах. Поговорили с Евгением, чтобы узнать, почему автоматизация тестирования стала ключевым элементом в защите критически важных IT-инфраструктур и как современные технологии позволяют предотвращать уязвимости еще до их появления.

Евгений, вы работали с крупнейшими финансовыми платформами, объясните, почему именно автоматизация тестирования сегодня играет такую важную роль в кибербезопасности? Как она влияет на предотвращение угроз?

В мире, где данные стали новой нефтью, их защита — приоритет для любой компании. Любая ошибка в коде может привести к серьезным утечкам, атакам и финансовым потерям. И опыт работы в финансовом секторе позволяет видеть, что автоматизация тестирования уже помогла предотвратить миллионы потенциальных уязвимостей и повысить устойчивость систем к кибератакам. Кибератаки становятся все сложнее, появляются новые уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками. Ручное тестирование уже не справляется с объемами проверок, а автоматизация позволяет систематически и быстро выявлять уязвимости, минимизируя человеческий фактор.

Вы успешно применяли свои решения в таких компаниях, как Vodafone и CareMetx, помогая значительно снизить количество уязвимостей в их системах. Какие методы и инструменты вы используете для автоматизированного тестирования безопасности? Как они позволяют обнаруживать уязвимости?

Я внедряю подходы, которые комбинируют автоматическое тестирование API, нагрузочное тестирование и анализ уязвимостей. Использую такие инструменты, как Selenium и Playwright для автоматизации UI, REST-assured и Postman для API-тестирования, а для выявления уязвимостей — SonarQube, OWASP ZAP и Snyk. Один из крупнейших проектов, в котором я участвовал, включал обеспечение кибербезопасности финансовой платформы, которую вы упомянули, Vodafone, где автоматизация тестирования помогла сократить количество уязвимостей в системе на 40%.

Как автоматизация тестирования помогает справляться с высоконагруженными системами? Какие проблемы возникают при их тестировании?

Высоконагруженные системы требуют постоянного мониторинга и оптимизации. Без этого они просто не выдержат нагрузки. Например, в одном из проектов, где система обрабатывала миллионы транзакций в день, мы внедрили перформанс-тестирование с помощью JMeter и Gatling. Это позволило заранее выявить узкие места и перераспределить нагрузку. Благодаря этому мы сократили задержки на 40% и увеличили отказоустойчивость системы. Основные проблемы в таких системах — это задержки при увеличении объема данных, перегрузка серверов и узкие места в архитектуре. Чем больше процессов автоматизировано, тем быстрее можно реагировать на потенциальные сбои и улучшать производительность.

В той же Vodafone, а также в CareMetx вам доверяли автоматизацию тестирования, обеспечивающую стабильность сотен миллионов транзакций ежедневно. Какие вызовы наиболее актуальны в этой сфере? Как их можно решить с помощью автоматизации?

Основной вызов — это баланс между скоростью разработки и безопасностью. Многие компании стремятся как можно быстрее выводить продукты на рынок, но из-за этого могут пропустить критические уязвимости. Еще одна проблема — масштабируемость. Когда система разрастается, старые методы тестирования могут не справляться. В таких случаях автоматизация CI/CD и DevOps-подходы позволяют проводить тестирование на каждом этапе разработки, предотвращая проблемы еще до их появления. Также важно внедрять инструменты мониторинга и анализа, которые в реальном времени отслеживают потенциальные риски и предотвращают аварийные ситуации.

Евгений, вы уже более 10 лет работаете в сфере тестирования и кибербезопасности, внедряя инновационные подходы к автоматизации процессов. Ваши разработки отмечены международной премией BrainTech Awards 2024 в номинации "Лучший QA/QC-специалист". Эта награда присуждается ведущим экспертам IT-отрасли, чьи инновации в тестировании и автоматизации кибербезопасности вносят значительный вклад в развитие технологий. Какие тенденции в автоматизированном тестировании сегодня выходят на первый план, и как ваша работа влияет на развитие этой области? Какие технологии будут востребованы в ближайшем будущем?

Будущее — это интеграция тестирования с искусственным интеллектом и машинным обучением. Уже сейчас существуют решения, которые анализируют код и предсказывают возможные уязвимости. Также развивается концепция Continuous Security Testing, где безопасность проверяется в реальном времени на всех этапах разработки. Я активно участвую в разработке систем AI-анализаторов уязвимостей, которые способны прогнозировать атаки на основе машинного обучения. Это направление уже показывает отличные результаты и, уверен, в будущем станет стандартом в индустрии. В ближайшие годы мы увидим еще больше автоматизированных инструментов, которые позволят компаниям не просто реагировать на угрозы, а предупреждать их. AI-подходы позволят прогнозировать атаки, моделировать сценарии взлома и повышать уровень защиты систем без необходимости ручного вмешательства.

Как вы оцениваете роль тестировщиков в современной кибербезопасности? В чем заключается их ответственность?

Роль тестировщика давно вышла за пределы простого поиска багов. Сегодня это эксперты, которые влияют на качество и безопасность всей системы. Без грамотного тестирования невозможно обеспечить надежную работу IT-продукта. Автоматизация делает нашу работу еще более стратегически важной, так как позволяет не просто находить проблемы, а предотвращать их появление. Современный тестировщик должен понимать принципы кибербезопасности, владеть инструментами анализа уязвимостей и работать в тесном сотрудничестве с DevOps-командами.

Евгений, какие у вас планы на ближайшее будущее? Какие проекты вас вдохновляют?

Я хочу продолжать развивать автоматизацию тестирования в сфере AI и кибербезопасности. Также планирую запустить обучающую программу для инженеров, где буду делиться своим опытом и помогать другим специалистам осваивать современные методы тестирования. Безопасность и качество программного обеспечения — это не просто профессия, а вклад в будущее технологий. Кроме того, в рамках CareMetx мы сейчас работаем над проектом по внедрению AI-моделей в автоматизированное тестирование финансовых транзакций, что позволит еще более точно предсказывать и устранять потенциальные угрозы.