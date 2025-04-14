Великдень без стресу: 7 гаджетів, які полегшують підготовку до свята

Вони заощадять час і зусилля, а ви зможете присвятити себе найціннішому: спілкуванню з рідними, смакуванню паскою та моментам, що створюють справжній великодній настрій.

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Великодня підготовка – це завжди про тепло, аромат ванілі, легкий безлад на кухні та традиційне хвилювання: "Аби тільки паска піднялася". Але цього року можна і про це не турбуватися. Разом із Фокстрот ми зібрали помічників, які допоможуть встигнути все – без героїзму, але зі смачною паскою, ароматною буженіною і в сяючій оселі.

Традиційні страви – за мінімум часу

Мультиварка-скороварка TEFAL Turbo Cuisine за акційною ціною 5 699 ₴* – особистий шеф-кухар, який працює швидко, точно й без нарікань. Має кілька режимів приготування, тож ви зможете варити, тушкувати, запікати й навіть пекти паску без зайвих зусиль.

До святкового столу приготує:

· соковиту буженину, а також протушкує домашню ковбасу;

· прозорий, ароматний холодець. При чому, ви отримаєте насичений, густий бульйон уже через 1,5-2 години, а не 6-8, як на плиті.

· паску або ніжну запіканку.

Мультипіч HISENSE HAF1800D зі знижкою за 4 799 ₴ – компактна й універсальна помічниця на кухні, яка поєднує функції сковорідки, духовки й навіть легкого гриля. Ідеально підходить для приготування великодніх страв, а головне – з мінімальним використанням олії. Завдяки швидкій циркуляції гарячого повітря вони рівномірно пропікаються зовні й залишаються соковитими всередині.

Ідеї для Великодня:

• шинка або буженина за 45-60 хвилин;

• запечена картопля зі спеціями;

• пиріг із маком або яблуками або сирна запіканка.

Гаджети для ключових інгредієнтів

М’ясорубка BOSCH MFW2517W за 4 299 ₴ – надійний союзник у приготуванні великодніх делікатесів. З потужністю 500 Вт і продуктивністю до 1,7 кг фаршу за хвилину, швидко впорається з будь-яким м’ясом – чи то для домашньої ковбаси, м’ясного рулету чи начинки для пиріжків.

У комплекті – насадки для шинкування, натирання і формування ковбасок, тому один прилад виконує одразу кілька кухонних ролей.

До великоднього меню:

· домашня свиняча або куряча ковбаса зі спеціями;

· класичний рулет із яйцем;

· фарш для голубців, запіканок або тарталеток.

Яйцеварка SEVERIN EK 3164 (від 1 339 ₴) зварить ідеальні яйця для крашанок одним натиском. Готує до 6 яєць одночасно і має 3 ступеня готовності. Звуковий сигнал повідомить про готовність.

Для чого знадобиться:

• традиційні крашанки (яйця не тріскаються);

• фаршировані яйця як закуска;

• яйця для салатів.

Кухонні ваги TEFAL BC5122V0 (від 999 ₴) – незамінний девайс у святковій кулінарії. Відзначаються стильним дизайном, зручною платформою та функцією автоматичного обнулення тари. Надточне зважування до 5 кг допомагає дотриматися рецептури навіть у складних стравах.

До свята – з чистою оселею

Вертикальний бездротовий пилосос ROWENTA GZ5035WO4 за акційною вартістю 14 999 ₴ – щоб швидко навести блиск в оселі. Має моторизовану насадку для волого прибирання, роздільні резервуари для чистої та відпрацьованої води з твердими забрудненнями.

· дозволить прибирати удвічі швидше, оскільки пилососить і миє підлогу одночасно;

· потужний акумулятор забезпечить до 50 хвилин автономної роботи;

· важить всього 800 грамів.

Відпарювач PHILIPS STH7060/80 (від 2 999 ₴) забезпечить миттєву свіжість без праски. Підходить для всіх типів тканин – від скатертин до делікатних вишиванок. Має велику резервуарну ємність, тож легко впорається з кількома речами поспіль.

Що попрасує:

· скатертини та серветки;

· святкові образи – сукні, сорочки, костюми;

· штори чи декор.

Погодьтеся, в наш час не варто перетворювати Великдень не марафон. Адже завдяки сучасним гаджетам підготовка до свята стає набагато легшою. Обирайте технологічних помічників, які звільняють час, і насолоджуйтеся святом сповна. Ще більше практичних рішень за оптимальною ціною шукайте з позначкою ХОЧ! і КрейзіХОЧ у Фокстрот, на сайті і в мобільному застосунку foxtrot.ua.

*тут і далі ціни дійсні на дату і час публікації статті